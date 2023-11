3 древни любовни истории, които разтърсиха света

И сториите за любов надхвърлят границите на времето и обществата, в които са се развили. Романсите, които са оставили трайна следа в света, са вечни. Тези любовни истории предлагат поглед към личния живот на владетели, завоеватели и кралски особи. Сред величието на империите и политическите интриги, тези любовни истории от реалния живот разкриват непреходната сила на любовта и нейното влияние върху хода на човешките съдби.

1. Император Шах Джахан построил Тадж Махал за Мумтаз Махал

Shah Jahan was a Mughal emperor who built the Taj Mahal in memory of his wife, Mumtaz Mahal. pic.twitter.com/IMoIb3BBOY — MOTIVATION🔮BABA 😈 (@sc0441087) November 1, 2023



Какъв е най-добрият начин да покажете на половинката си колко много означава за вас? Е, ако сте император Шах Джахан от империята на Моголите, построявате за жена си един от най-известните архитектурни шедьоври в света.

Император Шах Джахан управлявал от 1628 г. до смъртта си през 1658 г. Преди да се възкачи на трона, той се оженил за Кандахари Бегум, дъщеря на могъщ благородник. След като станал император се оженил за Акбарабади Махал, но не се знае много за нея. На 30 април 1612 г. той се оженил за Мумтаз Махал и любовта му към нея променила живота му.

The Taj Mahal, one of the New 7 Wonders of the World is in Agra, India. A symbol of love, it was commissioned in 1632 by the Mughal emperor Shah Jahan to house the tomb of his favourite wife, Mumtaz Mahal, as well as his own tomb too.



A thread on the artistry of the Taj Mahal… pic.twitter.com/lIpRrRaxLu — Bayt Al Fann (@BaytAlFann) October 31, 2022

Тя не била просто любимата му съпруга, а и негов най-близък довереник и съветник. Сполетяла ги обаче трагична съдба и по време на раждането на четиринадесетото им дете Мумтаз Махал починала. Покрусен от скръб, Шах Джахан се заклел да почете паметта ѝ по изключителен начин.

Той прави това като поръчва изграждането на грандиозен бял мраморен мавзолей с несравнима красота - Тадж Махал. Той наел най-квалифицираните архитекти и занаятчии, за да създадат това архитектурно чудо, чието завършване отнело повече от 20 години. Неговата спираща дъха симетрия и сложни детайли се издигат в знак на вечна почит към паметта на Мумтаз.

Любовта на Шах Джахан към Мумтаз Махал и творението Тадж Махал продължават да пленяват света. Днес милиони посетители от цял свят се възхищават на този символ на любовта и предаността, напомняйки ни, че истинската любов надхвърля времето, пространството и дори смъртта.

2.Любовната афера на император Нерон и Попея Сабина, завършила с убийство

In 59 AD, Nero, the Roman Emperor, got his mother, Agrippina, k!lled because of her being against Nero's illicit affair with this cunning woman and his mistress, Poppaea Sabina. Later he k!lled his first wife, Claudia Octavia, too and married Sabina.



Fast forward to 65 AD,… pic.twitter.com/wAfOZeF153 — Shivam (@TitularAlmighty) October 18, 2023



Нерон не е сред запомнените с добро императори на древен Рим. Тази репутация е свързана и с любовната му афера с Попея Сабина. Тяхната история е за страстта, амбицията и бурната динамика на древен Рим. Нерон, известен с царуване, белязано от излишества и тирания, бил запленен от очарователната Попея Сабина, жена с изключителна красота.

Както обикновено се случвало с могъщите римски мъже, романсът на Нерон с Попея започнал, докато той все още бил женен за първата си съпруга Октавия. Той се е оженил за нея през 53 г. сл. Хр., но бракът им никога не бил щастлив. Аферата му с Попея, която самата била омъжена жена, скоро се превърнала в скандал. Това, което Нерон направил след това, само влошило нещата.

Нерон искал да се ожени за Попея, но на разводите не се гледало одобрително в римското общество. За да избегне това, той обвинил Октавия (която била изключително популярна сред обществото) в изневяра и заговор срещу него, което му позволило да се разведе с нея. Той обаче не спрял дотук.

Poppaea Sabina second wife of #Roman emperor Nero who died in 65 whilst pregnant, 2 years before Nero came to the Olympic Games in 67. The statue is in the museum at Olympia #Greece. One wonders if it was on display when Nero visited or hidden away. pic.twitter.com/SngfYDYlzk — Paul Harrison (@PaulHar77393852) October 24, 2019

Октавия била дъщеря на император Клавдий, което означавало, че тя имала силни и влиятелни съюзници. Нерон се опасявал, че жена му може да реши да си отмъсти и решил да я изгони през 62 г. сл. Хр. Тя била заточена на остров Пандатерия (днешен Вентотене), където била принудена да живее в ужасяващи условия. Смята се, че докато била в изгнание, тя била принудена да се самоубие.

Нерон се оженил за Попея на изключително пищна сватба. Връзката им била белязана от снизхождение и екстравагантност. Попея използва влиянието си върху Нерон, за да прокарва собствените си интереси и амбиции, често в ущърб на Римската империя. Техният съюз бил осеян от разточителни партита и демонстрация на богатство, които натоварили римската икономика.

Всичко обаче завършило със сълзи. В пристъп на ярост Нерон ритнал бременната Попея, което довело до нейната смърт. Той бил съсипан от загубата ѝ и построил пищна гробница в нейна памет. Оттам царуването на Нерон се превърнало в хаос, а кулминацията на всичко било самоубийството му.

3. Кир Велики и Касандейн изградили империя заедно

Cyrus the Great and his wife Cassandane, King and Queen of the Ancient Iran pic.twitter.com/WPWj7Dqge3 — Art & Aesthetics (@inmysoulart) August 10, 2021



Кир Велики е запомнен с много неща. Този легендарен завоевател обединил персийските племена и след като завладял мидийците през 550 г. пр. н. е. основал Ахеменидската империя. След това той продължил завоеванията си в древния Близък изток. Безбройните му успешни завоевания превърнали империята му в една от най-големите сили в древния свят.

Така той се срещнал и се оженил за Касандейн, известна още като Атоса, някъде около 550 г. пр.н.е. Тя била дъщеря на могъщия мидийски цар Фарнак и бракът им бил част от значителен политически съюз между персийското и мидийското кралски семейства.

И все пак това, което започнало просто като политически съюз, довело до нещо дълбоко емоционално. Касандейн станала негов доверен съветник и спътник, споделяйки многобройните му триумфи и предизвикателства. От брака им се родили няколко деца, включително Камбиз II и Смердис (известен също като Бардия или Гаумата).

Докато Кир е запомнен предимно като завоевател, той имал и по-мека страна и бил уважаван заради доброжелателността, която проявявал към онези, които завладявал. За разлика от някои завоеватели от своето време, Кир имал сравнително добронамерена форма на управление. Той позволявал на покорените народи да запазват своите обичаи, езици и религии, което допринесло за стабилността на неговата империя. Мнозина смятат, че това е резултат от влиянието на Касандейн върху него.

Говори се, че когато Касандейн починала, Кир бил неутешим и наредил да бъдат извършени сложни погребални ритуали, за да бъде почетена паметта ѝ. Наследството от любовта на Кир и Касандейн надхвърлила личните им отношения. Благосклонното управление на Кир и уважението към различните култури и религии положили основите на трайното влияние на Персийската империя в древния свят.