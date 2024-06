Айлин Уорнос: Аз съм човек, който мрази човешкия живот и би убил отново

П рез 2002 г. в щата Флорида е екзекутирана десетата жена, на която е наложено смъртно наказание в САЩ след възстановяването му през 1976 г. Името на тази жена е Айлийн Уорнос - бивша проститутка, която през 1989 г. и 1990 г. убива седем мъже, които подбира, докато работи по магистралите на Флорида, което ѝ спечелва прозвището "Дама на смъртта".

По-късно животът ѝ вдъхновява сценарии, театрални постановки и множество документални филми, включително и филма "Чудовище" от 2003 г. , в който красивата актриса Чарлийз Терон се превъплащава в Уорнос. Тези преразкази на историята на Айлин Уорнос разкриват една жена, която отново и отново се оказва способна на убийство, като същевременно показват колко трагичен е бил собственият ѝ живот.

Смущаващият ранен живот на Айлин Уорнос

Ако някой психолог е трябвало да измисли детство, което предсказуемо да доведе до появата на сериен убиец, животът на Айлийн Уорнос е бил такъв до последния детайл.

Айлийн Уорнос е родена на 29 февруари 1956 г. в Рочестър, Мичиган. Родителите ѝ, Даян Уорнос и Лео Питман, се развеждат преди раждането ѝ. След като Даян, още едва тийнейджърка, изоставя Айлин и по-големия ѝ брат Кийт, родителите на Даян осиновяват законно двете малки деца. Айлин никога не познава биологичния си баща, който е вкаран в затвора за сексуално посегателство над дете и се самоубива, докато излежава присъдата си.

Айлийн израства в близкия град Трой, Мичиган, с баба си, дядо си и Кийт. Още от малка тя развива избухлив характер и трудно намира приятели.

Уорнос започва да продава тялото си на изключително ранна възраст. На единайсет години тя предлага сексуални услуги на деца в началното си училище срещу цигари и така получава обидния прякор "цигарената свиня".

По-малко от година след като баща ѝ се самоубива, бабата на Уорнос умира от чернодробна недостатъчност. Дядо ѝ, според по-късен разказ на Уорнос, е бил жесток мъж, който я е накарал да гледа как дави коте, пребивал я е и я е насилвал сексуално.

Когато Айлин Уорнос е на 15 години, тя напуска училище, за да роди дете в дом за неженени майки. След като ражда детето обаче, тя и дядо ѝ прекратяват взаимоотношенията си и Уорнос е оставена да живее сама в гората край Троя, Мичиган.

След това тя дава сина си за осиновяване и се препитава с проституция и дребни кражби.

Престъпления и развод

На 20-годишна възраст Айлийн Уорнос се опитва да промени живота си, като пътува на автостоп до Флорида и се омъжва за 69-годишен мъж на име Люис Фел. Фел е успешен бизнесмен, който се е оттеглил в полупенсиониране като президент на яхтклуб. Уорнос се премества да живее при него и веднага започва да се забърква в неприятности с местните правоприлагащи органи.

Тя често напускала дома, който споделяла с Фел, за да се забавлява в местен бар, в който редовно се е сбивала. Освен това е малтретирала Фел, който по-късно твърди, че го е пребила със собствения му бастун. В крайна сметка възрастният ѝ съпруг получава ограничителна заповед срещу нея, което принуждава Уорнос да се върне в Мичиган и да подаде молба за анулиране на брака след само девет седмици след сключването му.

По това време братът на Уорнос - Кийт (с когото тя имала кръвосмесителна връзка), внезапно умира от рак на хранопровода. Уорнос прибира застрахователната му полица за живот на стойност 10 000 долара.

Тя използва част от парите, за да плати глоба за шофиране в нетрезво състояние, и си купува луксозен автомобил, с който катастрофира, докато шофира в нетрезво състояние.

Когато парите свършват, Айлин Уорнос се завръща във Флорида и отново започва да краде и проституира.

