Секс, пари и тъмни духове: Разкрити са жестоките убийства на сектата Деня на Страшния съд

С амопровъзгласилият се за пророк Чад Дейбъл разказвал на света, че предстои апокалипсис, и говорел за тъмни духове, но според прокурорите той жадувал за секс, пари и власт.

Сега бившият гробар е осъден на смърт, след като е признат за виновен за тройно убийство. В събота съдебните заседатели в Айдахо единодушно решиха, че налагането на смъртно наказание би било справедливо решение на делото.

(Във видеото научете за: Хърт Лин, атомните учени и "Часовникът на Страшния съд" - какво ще е бъдещето на света)

През 2017 г. Дейбъл пише в книгата си, че идва денят на Страшния съд под формата на огромно земетресение. Две години по-късно петима души в живота му са мъртви, включително две деца.

В хода на два съдебни процеса за убийство е разкрита мрежа от лъжи и тъмни убеждения около Дейбъл и любовницата му Лори Валоу. И двамата вече са признати за виновни за убийството на две от децата на Валоу, а Дейбъл е осъден и за убийството на първата си съпруга Тами.

Валоу, която сега е втората му съпруга, вече излежава доживотна присъда в затвора.

Chad Daybell the moment he learned he will one day die in prison . Daybell remained emotionless & had his eyes closed as he was escorted back to jail . He will be transferred to death row in the upcoming days / weeks . #ChadDaybell #LoriVallow pic.twitter.com/Dil4ftOXFr — Joe (@crimejunkiejoe) June 3, 2024

Дайбъл и Валоу определяли всеки, който се изпречвал на пътя им, като „тъмни духове“ или „зомбита“ - алтернативна реалност, която им давала повод да ги отстранят, твърдят прокурорите. Екипът на защитата му обрисува картината на обикновен автор, съблазнен от манипулативна жена.

„Когато получи шанс за това, което смяташе за своя законна съдба, той се увери, че никой човек и никой закон няма да застане на пътя му“, заяви прокурор Роб Ууд по време на процеса.

Какъв е бил животът на последователите на Дейбъл, заобиколени от разговори за зомбита и духове, и защо две деца се оказват погребани в задния му двор?

Дейбъл и Валоу се запознават на религиозна конференция през октомври 2018 г. в Сейнт Джордж - град в южната част на Юта, заобиколен от червени скали и далечни планини.

Той бил добре познат в мормонската общност като издател и автор, в чиито книги често присъствали теми за апокалипсиса. Масивен мъж, с кестенява коса, той изнасяше лекция на събитието.

„Лори се държеше много флиртаджийски с него“ - разказва години по-късно съпругата на брат ѝ и близка приятелка Зулема Пастенес по време на процеса за убийството на Дейбъл.

„Тя наистина се опитваше да го сваля.“

Chad Daybell Sentenced To Death For Killings Of 1st Wife and 2nd Wife’s Children oan - https://t.co/fU4fmTuoZ2 Chad Daybell Sentenced To Death For Killings Of 1st Wife and 2nd Wife’s Children oan pic.twitter.com/AA6VMm4rDy — Entrepreneur, author and publisher. (@michael_0000) June 3, 2024

Валоу, бивша участничка в конкурса за красота „Мисис Тексас“ с лъскава руса коса, явно е привлякла вниманието му. Той се кикотил, докато разговаряли - казва Зулема.

Техният флирт не беше типичен. Той ѝ казал, че е превъплъщение на свети Яков Малкия, който според някои е брат на Исус, и казал на Валоу, че тя е била негова съпруга преди 2000 години. Тя била пленена.

Дейбъл и Валоу били женени за други хора, когато се запознали на конференцията. В рамките на една година съпрузите им щели да умрат при мистериозни обстоятелства.

Не след дълго след тази първа среща започва тяхната афера.

Дейбъл нарича Валоу „възвишена богиня“, която се е върнала на Земята със специална мисия, част от която е била да бъде с него.

Твърди, че получава информация от духовния свят чрез портал в дома си - казва Зулема. Предполага се, че този портал му е казал, че съпругата му Тами скоро ще умре.

Дейбъл и Валоу пазарували сватбени пръстени, докато Тами все още била жива. Тя се преместила от дома си в Аризона в Рексбърг, Айдахо, заедно с брат си и децата си, за да бъде по-близо до Дейбъл.

Дейбъл изнасял беседи пред Валоу и нейните приятелки, които наричали себе си „Седемте събирачи“, и говорел за светли и тъмни духове. Групата общувала по електронна поща и се срещала, за да провежда „хвърляния“, при които се молели злите духове да напуснат хората.

Двойката проповядвала, че само чрез духовна намеса, изгаряне или дори смърт тези тъмни духове могат да бъдат изчистени, твърди прокуратурата.

„[Дайбъл и Валоу] определяли онези, които се изпречвали на пътя на тяхната мечта... като тъмни духове или дори зомбита“, казва прокурорът Роб Ууд по време на процеса.

„Това дехуманизираше хората, които стояха на пътя им и бяха обозначени като пречки.“

Първият починал е Чарлз Валоу, четвъртият съпруг на Лори Валоу, който е наречен от Дейбъл „тъмен“. Той е застрелян и убит през юли 2019 г. от брата на съпругата си Алекс Кокс, твърдят прокурорите, въпреки че той никога не е бил осъждан. Чарлз твърдял, че съпругата му го е заплашвала да го убие и е вярвала, че е бог.

Два месеца след смъртта му изчезват две от петте деца на Лори Валоу. Изчезването на 16-годишната ѝ дъщеря Тайли Райън и седемгодишния ѝ син Джошуа „Джей Джей“ Валоу предизвика издирване, продължило месеци, и привлича огромно медийно внимание в цяла Америка.

След това Тами Дейбъл е намерена мъртва на 19 октомври 2019 г. По това време смъртта й е обявена за естествена, но по-късната експертиза установява причина за смъртта задушаване. Застраховката ѝ „Живот“ е увеличена на повече от 400 000 долара малко преди смъртта ѝ.

Едва две седмици по-късно Дейбъл и Валоу се женят и заминават за Хаваите, за да отпразнуват връзката си. Те се смееха и танцуваха на плажа. Нито един от двамата не се свързал с полицията във връзка с изчезналите деца.

През декември същата година, точно когато тялото на Тами е ексхумирано от властите, които се съмняват в причината за смъртта ѝ, братът на Валоу - Алекс Кокс, е намерен мъртъв.

Непознати хора от цял свят са завладени от търсенето на Джей Джей и Тайли, а нарастващите въпроси относно вярванията на Валоу и Дейбъл в Деня на Страшния съд само допринасят за по-нататъшното разпространение на историята.

Едва през юни 2020 г. полицията открива обезобразените останки на децата в имот в селски район на Айдахо, принадлежащ на Дейбъл. Тялото на Джей Джей било увито в торби за боклук, а ръцете му били вързани пред него с тиксо. Останките на Тайли били овъглени.

На 55-годишния Дейбъл са повдигнати три обвинения за убийство от първа степен, заговор за убийство, застрахователна измама и кражба в големи размери във връзка със смъртта на съпругата му Тами, Джей Джей и Тайли.

В началото на процеса през април прокурорът Роб Ууд заяви, че Дейбъл е създал алтернативна реалност, за да може да изпълни „желанието си за секс, пари и власт“.

Обвинението твърди, че вярванията на Дейбъл за тъмни духове и апокалипсис са били сложна схема за премахване на пречките и печелене на пари от застраховка живот.

Той описва Тами като „жизнена, здрава майка“, която е била „нарочена за тъмен дух, който трябва да бъде премахнат“.

Съдебните заседатели изслушват мрачните показания на полицаите, които описват намирането на телата на децата в двора на Дейбъл, и прочитат десетки записи на телефонни разговори и съобщения между Дейбъл и Валоу.

Lori Vallow's sister reacts to Chad Daybell's death sentence https://t.co/sUS3DvNXef via @MailOnline — lava life (@wailuagirl1) June 3, 2024

Двойката казала, че Джей Джей и Тайли са „зомбита“, а Дайбъл уж й казала в едно съобщение, че „има план, който се организира за децата“.

Обвинението твърди, че братът на Валоу Кокс е получил „благословия“ от Дейбъл след убийството им. Дайбъл казал на Кокс, че той „ни е помогнал по начин, който никога не може да бъде изплатен“ и е спечелил място в тяхната изключителна религиозна група.

Но в други текстови съобщения двойката обсъждала опасенията си, че Кокс може да е този, който да ги замеси. Малко преди смъртта си, докато тялото на Тами било ексхумирано, Кокс изразил опасения пред съпругата си Зулема, че ще бъде „подставено лице на Чад и Лори“ - твърди прокуратурата.

Адвокатът на Дейбъл Джон Приор обрисува картината на своя клиент - който отрича убийствата - просто като публикуван автор с общоприети религиозни убеждения.

Той заяви пред съдебните заседатели, че книгите на Дейбъл за апокалипсиса са художествена измислица, основана на „предчувствия“, които той имал. Той рекламирал книгите си, за да си изкарва прехраната.

Но Валоу е друга история - твърди Приор.

Описвайки я като „много сексуална“ и „много манипулативна“, той каза, че тя е въвлякла Дейбъл в афера и оттам нещата са започнали да се объркват.

Приор посочва с пръст Алекс Кокс, брат на Валоу, който според съда е убил четвъртия съпруг на Валоу - Чарлз Валоу. „Винаги, когато имаше проблем или заплаха за Лори Валоу, Алекс Кокс идваше на помощ“, каза той.

Кокс умира през декември 2019 г. на 51-годишна възраст, очевидно от естествена смърт. Но моментът на смъртта му - когато властите се питат какво се е случило с Тами - и съобщеното наличие на лекарството за свръхдоза Наркан в организма му подхраниха спекулациите.

„Алекс Кокс е убиец и не се притеснява да застрелва хора“, казва Приор, като отбелязва, че Кокс преди това е убил Чарлс Валоу и че двете деца са били единствените свидетели на тази стрелба.

На Кокс никога не са повдигани обвинения във връзка с някоя от смъртните присъди.

Приор твърди, че няма достатъчно доказателства, които да свържат Дейбъл със смъртта на Тами и децата, или дори да докажат, че Тами наистина е била убита, вместо да умре от естествена смърт.

Синът на Дайбъл - Гарт - свидетелства, че майка му е била уморена и болнава преди смъртта си.

Lori Vallow's sister reacts to Chad Daybell's death sentence over the triple murder of his first wife and the cult mom's two young children https://t.co/Fh03syhY3a pic.twitter.com/JHCdGAlOeY — Daily Mail US (@DailyMail) June 3, 2024

В крайна сметка съдебните заседатели признават Дейбъл за виновен за убийствата на Джей Джей, Тайли и Тами. Дайбъл се държи стоически, докато се четат присъдите.

В автобиографията си, публикувана през 2017 г. - две години преди изчезването на Джей Джей и Тайли - Дейбъл пише за мормонското си възпитание и за твърденията си, че се е сблъскал със смъртта, благодарение на която, както твърди, може да общува с духове и да вижда бъдещето.

В един от тях той описва скок от 60-метрова скала във вода - преживяване, което според него го е оставило „духовно променен“, след като е „зърнал друго измерение“.

При второто му предполагаемо преживяване, близко до смъртта, той очевидно е бил ударен от гигантска вълна и разрязан върху назъбени скали в морето. Твърди, че е видял тунел от светлина и е бил посетен от духа на дядо си.

Твърди, че от този момент нататък може да общува с духове и да вижда проблясъци от бъдещето, включително апокалипсиса.

Говори за „разрушения и ужас“ в американските градове, тъй като чужда сила нахлува в Америка, и за земетресение, което ще разкъса земята.

#Mundo | Un jurado de Idaho acordó por unanimidad el sábado que el asesino convicto Chad Daybell merece la pena de muerte.https://t.co/b9sp2oSbk7 — Vanguardia (@vanguardiamx) June 3, 2024

Експерт по култове говори за процеса

Джаки Джонсън е социален работник и експерт по култовете, който ръководи Международната асоциация за изследване на култовете (ICSA), която предоставя информация и подкрепа на хора, засегнати от култове.

Въпреки че не участва в процеса, тя описва как харизматични фигури като Чад Дейбъл могат да привлекат хората, като предлагат системи от вярвания, които резонират с хората или предлагат комфорт - до такава степен, че нищо друго няма значение.

Джаки казва: „Чудя се за Чад Дейбъл. Част от мен го възприема като човек, който е бил много целенасочен, това му е придавало голямо его и сила".

„Трудно е да се разбере дали наистина вярва в нещата, на които е учил хората... Във всеки случай със сигурност е бил в състояние да седи и да наблюдава всички ужасяващи неща, които са се случили.“, допълва ДЖаки Джонсън.

Осъден през май 2023 г., Валоу вече излежава доживотен затвор за убийствата на децата си и за заговор за убийството на Тами Дейбъл.

Преди произнасянето на присъдата тя се обръща към съда с твърдението, че преживяване, близко до смъртта, ѝ е позволило да общува с „духовния свят“.

Тя казала на съдията, че знае „със сигурност“, че децата ѝ и Тами са щастливи на небето. Тя заяви, че Тайли и Джей Джей са й съобщили, че са щастливи след смъртта си.

