„Това беше най-умното бягство от затвора“: Мъжете, които се измъкнаха от Алкатраз с лъжица

Н а 12 юни 1962 г. трима мъже избягаха от Алкатраз и никога повече не бяха видени. Крайната съдба на Франк Морис и братята Англин остава загадка, но изобретателността и решителността на дръзкото им бягство – от най-сигурния затвор в САЩ – продължават да пленяват до днес.

През май 1964 г. Майкъл Чарлтън от BBC Panorama направи „най-страховитото пътуване в престъпния свят“ през бурните води на залива на Сан Франциско, за да види скандалния затворнически остров Алкатраз. Наричан "Скалата", федералният затвор е държал някои от най-опасните престъпници в САЩ. Смятали го за непревземаема крепост. Но в ранните часове на 12 юни 1962 г. трима мъже постигнаха това, което се смяташе за невъзможно: те избягаха.

Алкатраз първоначално е бил военноморска отбранителна крепост за защита на входа на залива. По време на Гражданската война в САЩ, поради изолацията на острова, стръмните скали и бързите, студени течения, които го заобикаляха, там бяха държани пленени затворници от Конфедерацията. В началото на 20-ти век е преустроен като военен затвор. През 30-те години на миналия век, докато САЩ се опитваха да се справят с ширещата се организирана престъпност, която процъфтяваше по време на забраната, Министерството на правосъдието пое управлението. Скоро започнаха да пристигат най-страховитите затворници от федералната затворническа система. Сред по-известните му обитатели са прословутите гангстери Ал Капоне, Мики Коен и Джордж „Картечницата“ Кели, както и осъденият убиец Робърт Страуд, който по-късно ще стане по-известен като „Човекът птица от Алкатраз“.

„Мъже, които са твърде злобни и неприятни, за да бъдат държани в обикновен затвор“, беше начинът, по който се изрази Чарлтън от BBC.

В продължение на няколко месеца мъжете издълбавали повредения от сол бетон около вентилационния отвор под техните мивки.

Четири години преди BBC Panorama да пътува дотам, Франк Лий Морис пристигна на острова. Останал сирак на 11-годишна възраст и осъден за първото си престъпление на 13-годишна възраст, Морис е прекарал по-голямата част от живота си в и извън различни поправителни заведения. Смятан за изключително интелигентен, той бил опитен престъпник, с обвинения, вариращи от притежание на наркотици до въоръжен грабеж и може би най-забележителното бягство от затвора. Той бил изпратен в "Скалата" през януари 1960 г. след бягството си от щатския затвор в Луизиана. Още с пристигането си на Алкатраз започнал да мисли как да си тръгне. В килията му се присъединили братята Джон и Кларънс Англин, осъдени за банкови грабежи, и Алън Уест, който бил затворник в Алкатраз от 1957 г. Всички мъже се познавали от предишни престои в затворите заедно и тъй като имали съседни клетки, те можеха да говорят помежду си през нощта.

Когато Чарлтън от ВВС посетил обекта, година след затварянето му, той бил добре запознат със страхотната репутация на затвора за неумолимите пазачи, суровите условия и наказателните морски ветрове, които осъдените трябваше да понасят.

„Безмилостен вятър, който изглежда никога няма да спре, вие и отеква през решетките“, каза той. „Построен върху неравномерните проходи на стара крепост… днешните основи на Алкатраз гният и се разпадат.“

Сложен план

С Морис, който поема инициативата, четиримата затворници започват да измислят сложен и дързък план за бягство. В продължение на няколко месеца мъжете издълбавали повредения от сол бетон около вентилационния отвор под техните мивки. Използвайки метални лъжици, откраднати от трапезарията, бормашина, направена от мотор на прахосмукачка и изхвърлени остриета, те разкопали до неохраняем коридор. За да маскира шума от бормашината, Морис свирил на акордеона си през ежедневния час, определен за музика на затворниците. След като направили достатъчно голяма дупка, за да пропълзят през нея до коридора, те се изкачили до празното горно ниво на килийния блок и създали тайна работилница. За да скрият дупките в стените на килията, те направили фалшиви решетки от списанията на затворническата библиотека.

След като били в работилницата си, те се заели да конструират импровизиран гумен сал и спасителни жилетки, направени от повече от 50 откраднати дъждобрана. За да запечатат гумата, те я разтопили с помощта на тръбите с гореща пара на затвора. След това те превърнали концертина в инструмент за надуване на сала и направили гребла от парчета шперплат.

Но докато работели, трябвало да прикрият отсъствието си от пазачите, които периодично правели нощни проверки. И така, те изваяли версии на главите си от сапун, паста за зъби и тоалетна хартия. За да изглеждат по-реалистични, те използвали истинска коса от пода на бръснарницата на затвора и ги боядисали в телесни тонове. След това ги поставяли в леглата си, с вързопи дрехи и кърпи под одеялата си във формата на телата им, за да изглежда, че са заспали.

Докато работели върху импровизираната си екипировка за бягство, те търсели изход. Използвайки водопроводни тръби като стъпала, те се изкачиха на 9,1 м и отворили вентилатора в горната част на шахтата. Те изработили фалшив болт от сапун, за да го задържат на място.

Най-накрая, в нощта на 11 юни 1962 г., те били готови да приведат в действие своя гениален план. Оставяйки манекенските глави в леглата им, за да заблудят пазачите, Морис и двамата братя Англин изпълзели през дупките в стените на килията. Бягството на Уест било провалено, когато той не успял да излезе от килията си навреме, така че другите си тръгнали без него. Те се изкачили до покрива на килията, изтичали през него - носейки импровизираната си лодка, при вида на охранителната кула - спуснали се надолу по външна дренажна тръба, прекосили двора на затвора, прескочили две последователни 13,7 м огради от бодлива тел и се катерили надолу по стръмен насип до североизточния бряг на острова. На ръба на водата те надули лодката си и изчезнали в нощта.

Алармата е вдигната едва на следващата сутрин, когато главите на примамките са открити.

От момента на бягството им през 1962 г. има съобщения за предполагаеми наблюдения на мъже и съобщения от тях

Островът също е бил дом на семействата на пазачите, които са работили в затвора. Бащата на Джолийн Бабяк, който по това време изпълнявал длъжността надзирател в Алкатраз, задействал алармата.

„Когато се събудих, сирената все още звучеше. Беше много пронизително, изключително силно, беше ужасно, беше доста страшно“, каза тя пред BBC Witness History през 2013 г. „Бях шокиран, знаете ли, и първата ми мисъл беше, че това не може да е опит за бягство и, разбира се, беше.“

Затворът влезе в незабавно блокиране с интензивно претърсване на всички сгради, включително жилищата на затворническите служители. Междувременно бащата на Джолийн започнал мащабно преследване със стотици служители на реда, които претърсвали обстойно района в продължение на дни.

На 14 юни бреговата охрана открива едно от греблата на затворниците. Същия ден работниците открили пакет с личните вещи на семейство Англин, запечатани в гума. Седем дни по-късно някои останки от сала били изхвърлени близо до моста "Голдън Гейт", а на следващия ден била открита една от самоделните спасителни жилетки. Но тримата бегълци никога повече не били видени.

Отворен случай

Въпреки че затворниците са избягали от затвора, властите са заключили, че трябва да са загинали в коварни води, опитвайки се да напуснат острова. Това със сигурност беше гледната точка на надзирателя на затвора Ричард Уилард, когато BBC го интервюира през 1964 г.

"Да, някои сме ниски, но те не се хвалят с това. С други думи, това предполага, че всички онези, които сме ниски, са се удавили в процедурата, доколкото ни е известно, днес никой не ходи по улиците и се хвали, че е избягал от Алкатраз", каза той. "Защо съм толкова сигурен? Чуваш вятъра, нали? И виждаш водата? Мислиш ли, че можеш да успееш?"

Затворът Алкатраз е затворен през 1963 г., година след бягството на мъжете. Отчасти това се дължи на влошаващата се структура и разходите за управлението му, но тежкият режим на затвора също дълго време е бил обект на спорове. Още през 1939 г. главният прокурор на САЩ Франк Мърфи се опита да го закрие, като каза: „цялата институция благоприятства психологията, която изгражда зловещо и злобно отношение сред затворниците“.

През годините затворниците са се самоубивали или осакатявали – неспособни да се изправят срещу безмилостните условия – и с напредването на 60-те години на миналия век САЩ гледат към реабилитация на затворниците, а не само към тяхното наказание.

Що се отнася до тримата бегълци, въпреки че никога не са открити тела в залива, през 1979 г. те са обявени законно за мъртви. ФБР приключи случая си и прехвърли отговорността на Службата на маршалите на САЩ.

Но спекулациите за тяхната съдба никога не стихват. Същата година, когато бяха обявени за мъртви, излезе филмът "Бягство от Алкатраз" с Клинт Истууд в ролята на Франк Морис. И от момента на бягството им през 1962 г. имаше съобщения за предполагаеми наблюдения на мъжете и за съобщения от тях.

През 2018 г. полицията в Сан Франциско разкри, че е получила мистериозно писмо пет години по-рано от някой, който твърди, че е Джон Англин. Писмото гласи: „Избягах от Алкатраз през юни 1962 г. Да, всички успяхме тази нощ!“

В писмото се твърди, че мъжете са живели тайно, като Франк Морис е починал през октомври 2005 г., а Кларънс Англин през 2008 г. Авторът на писмото казва, че сега иска да преговаря за предаването му в замяна на лечение от рак. ФБР оцени писмото, но не успя да провери дали е автентично или не.

Случаят все още е отворен за Службата на маршалите на САЩ. Съвсем наскоро през 2022 г. той публикува актуализирани снимки на това как може да изглеждат сега тримата изчезнали затворници от Алкатраз, като същевременно призова за всякаква информация за тях с надеждата, че най-накрая може да разсее мистерията.

