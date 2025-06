Астрономи откриха "пропита с алкохол" звездна система

М еждународен екип от астрономи от САЩ, Нидерландия, Япония и други страни е открил метанол и неговите изотопи в диска от прах и газ около млада звезда, пише "Лайв сайънс", позовавайки се на публикация в сп. "Астрофизикъл джърнъл летърс".

Откритието може да помогне да се разбере как сложните органични съединения, необходими за живота, са попаднали на нашата планета.

