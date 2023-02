Астероид изгоря в небето над Франция (ВИДЕО)

Малък астероид с диаметър един метър прелетя над Франция и изгоря в атмосферата, преди да стигне до Земята в понеделник сутринта, съобщава сайтът на вестник „Фигаро“, цитиран от ТАСС.

Според Европейската космическа агенция (ЕКА) става въпрос за метеор, наречен Sar2667, който според първоначалните изчисления е трябвало да навлезе в земната атмосфера на 13 февруари около 5:00 часа българско време. Както отбелязва „Фигаро“, жителите на Руан и Париж са могли ясно да видят астероида. Наблюдаван е и от жители на Великобритания, съобщиха местни медии.

Физикът от ЕКА Ричард Мойсъл написа в Туитър, че Sar2667 „стана първият астероид, заснет над Франция от началото на 2023 г., почти 10 години след падането на метеорита Челябинск“.

☄️💥Incoming! Almost perfectly in time for the 10 year anniversary of the Chelyabinsk meteor: The first spotted #imminentImpactor of 2023 over northern France (near Rouen): pic.twitter.com/RIpx2vGZku