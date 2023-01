Астероид ще премине "на косъм" от Земята тази нощ

А стероид с размерите на малък камион ще профучи покрай Земята в четвъртък вечерта при една от най-близките подобни срещи, регистрирани някога, предаде АП.

Американската космическа агенция НАСА уточнява, че макар и да се разминава „на косъм“, астероидът няма шанс да удари Земята.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.



Learn why: https://t.co/MBLpHqb7h7 pic.twitter.com/j9McEGrOVm