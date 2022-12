Земята може да има втора "временна Луна"

З емята си има постоянна Луна, но понякога получава и "временни" допълнителни спътници. Най-често това са малки астероиди, които са привлечени от земната гравитация и остават в орбита около нея известно време.

Астрономът-любител Генадий Борисов е открил нов астероид, който може да се окаже именно такава "временна Луна" около Земята, съобщава CNET. Борисов е откривател и на първата междузвездна комета, която беше кръстена на него.

На 15-ти декември т.г. той е забелязал нов астероид около Земята. Кръстен е 2022 YG, като изглежда, че е между 16 и 30 метра в диаметър.

Първоначалните компютърни модели показват, че астероидът е в необичайна орбита около Земята и най-вероятно я обикаля от 1961 г. насам. Прогнозите са, че той ще продължи да бъде своеобразна втора "мини Луна" около Земята поне до 2181 г. Учените допълват, че предстоят още наблюдения на обекта, които може да променят тези дати.

От началото на 21-ви век досега са засечени други две подобни временни луни. Те също бяха малки астероиди, които обаче не се задържаха толкова дълго време.

A new co-orbital asteroid for Earth? @AdrienCoffinet noticed that newly-discovered asteroid 2022 YG has been circling Earth as a quasi asteroid since 1961 and will continue to do so until 2181. More observations may refine this. pic.twitter.com/FJ5IkTotaV