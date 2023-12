Арктика счупи толкова много ужасяващи рекорди през 2023 г., какво още можем да кажем?

Г орските пожари наложиха евакуации в цяла Канада. Гренландия беше толкова топла, че изследователска станция на най-високата точка на ледената покривка регистрира топене в края на юни - едва петото събитие на топене в историята. Температурите на повърхността в моретата Баренц, Кара, Лаптев и Бофорт бяха с между 5 до 7 градуса по Целзий над нормалните през август.

Докато надеждните измервания с инструменти датират само от около 1900 г., почти сигурно е, че това е било най-горещото лято в Арктика от векове.

The Arctic Smashed So Many Terrifying Records in 2023, What Can We Even Say? https://t.co/hg4yfb1Txs — ScienceAlert (@ScienceAlert) December 13, 2023

Годината започна необичайно влажно и натрупването на сняг през зимата на 2022-2023 г. беше над средното за голяма част от Арктика. До май високите пролетни температури оставиха снежната покривка в Северна Америка рекордно ниска, откривайки почвата, която бързо се затопли и изсъхна, подхранвайки пожарите, предизвикани от мълнии в цяла Канада.

2023 г. счупи рекорда за най-топлото лято в Арктика и хората и екосистемите в региона усетиха въздействието.

Каскадни ефекти на топлината в цяла Арктика

В зона, голяма както е Арктика, поставянето на нов температурен рекорд за един сезон с две десети от градуса по Фаренхайт (0,1 градуса по Целзий) затопляне е нещо сериозно. Лято 2023 г. - юли, август и септември - разби предишния рекорд, поставен през 2016 г., с четири пъти повече. Температурите почти навсякъде в Арктика бяха над нормалните.

По-внимателен поглед върху събитията в северозападните територии на Канада показва как повишаването на температурата на въздуха, намаляването на морския лед и температурата на затоплящата се вода, се подхранват затоплящия се климат.

Зимната снежна покривка се стопи рано в големи части от Северна Канада, осигурявайки още един слънчев месец, в който откритата земя да се нагрява. Топлината и липсата на влага изсушиха органичната материя. До ноември са изгорели 180 000 квадратни километра в Канада, около една пета от тях в Северозападните територии.

Много топлото време през май и юни 2023 г. в Северозападните територии също нагорещи могъщата река Макензи, която изпрати огромни количества топла вода в морето Бофорт на север. Топлата вода разтопи морския лед и теченията го отнесоха на запад към Аляска.

‘Frightening’: record-busting heat and drought hit Europe in 2022 https://t.co/emZVspUv4w pic.twitter.com/csuUOC264M — Guardian news (@guardiannews) April 20, 2023

Подобна топлина в Западен Сибир също допринесе за бързото топене на морския лед и за високите температури на морската повърхност в моретата Кара и Лаптев на север от Русия.

Намаляването на морския лед в Арктика има голям принос за огромното увеличение на средните есенни температури в региона. Тъмната открита вода поглъща слънчевите лъчи през лятото, а през есента действа като нагревателна подложка, освобождавайки топлина обратно в атмосферата. Дори тънкият морски лед може значително да ограничи този пренос на топлина и да позволи драматично охлаждане на въздуха точно над повърхността, но през последните 17 години се наблюдава най-ниското ниво на морския лед в историята.

Подводна вечна замръзналост

Докладът включва 12 есета, изследващи ефектите от промените в климата и екосистемите в Арктика и как общностите се адаптират. Единият е сигнал за събуждане за рисковете в подводната вечна замръзналост.

Подводната вечна замръзналост е замръзнала почва на океанското дъно, която е богата на органична материя. Тя постепенно се размразява, откакто била потопена, след като ледените покривки на Северното полукълбо се оттеглили преди хиляди години. Днес по-високите температури на океана вероятно ускоряват размразяването на тази скрита вечна замръзналост.

Точно както при вечната замръзналост на сушата, когато подводната се размрази, съдържащата се в нея органична материя ще започне да се разлага и ще освобожди метан и въглероден диоксид - парникови газове, които допринасят за глобалното затопляне и влошават подкиселяването на океана.

Four alarming charts that show just how extreme the climate is right nowhttps://t.co/0vfufPnmDp pic.twitter.com/lrPPXbf4U9 — Ted Corcoran (RedTRaccoon) (@RedTRaccoon) June 17, 2023

Учените изчисляват, че остават близо 2,5 милиона квадратни километра подводна вечна замръзналост, но с малко изследвания извън морето Бофорт и морето Кара никой не знае колко скоро може да освободи своите парникови газове или колко интензивен ще бъде ефектът от затоплянето.

Сьомга, елени и човешки животи

За много хора, живеещи в Арктика, изменението на климата вече нарушава живота и поминъка им.

Местните описват промените в морския лед, на които много от тях разчитат както за препитание, така и за защита на крайбрежието от бури. Те са забелязали промени в моделите на вятъра и все по-интензивни океански бури. На сушата повишаващите се температури правят речния лед по-малко надежден за пътуване, а размразяването на вечната замръзналост кара пътищата да потъват и дестабилизира домовете.

Очевидни и драматични промени се случват в рамките на човешкия живот и те навлизат в основата на местните култури до такава степен, че хората трябва да променят начина, по който съществуват.

Общностите в Западна Аляска, които разчитат на сьомгата Chinook, преживяха още една година на изключително оскъден улов през 2023 г., недостиг, който нарушава както културните практики, така и продоволствената сигурност.

Four alarming charts that show just how extreme the climate is right now https://t.co/rZKanW68b6 #ClimateCrisis pic.twitter.com/Vli2X7r6xm — Earth Accounting (@EarthAccounting) June 18, 2023

Завръщащата се популация от сьомга Chinook е толкова малка през последните две години, че риболовът е спрян дори за препитание, което е най-високият приоритет, с надеждата, че популацията от сьомга ще може да се възстанови.

Невъзможността за риболов или лов на тюлени, тъй като морският лед е изтънял, не е само проблем с храната. Времето, прекарано в рибни лагери е от решаващо значение за много култури и традиции на местното население на Аляска и децата все повече пропускат тези преживявания.

Местните общности освен, че трябва да се адаптират към промените в екосистемите, те трябва да се погрижат и за околната си среда.

Във Финландия усилията за възстановяване на увредените местообитания на северните елени в сътрудничество с пастирите на елени хората от племето Саами помагат за запазването на техния начин на живот. В продължение на много десетилетия била разрешено търговската сеч, която разкъсвала стотици до хиляди квадратни мили от местообитания на северните елени.

Саамите и техните партньори работят за презасаждане на трева и възстановяване на 52 000 хектара торфища за паша на северни елени. Деградиралите торфища също отделят парникови газове, допринасяйки за изменението на климата. Поддържането им здрави помага за улавянето и съхраняването на въглерода далеч от атмосферата.

Температурите в Арктика се покачват повече от три пъти по-бързо от средното за света, така че не е изненадващо, че именно там се наблюдаваше най-топлото лято и шестата най-топла година в историята. Докладната карта за Арктика за 2023 г. напомня какъв е залогът и какви са рисковете от затоплянето на планетата за животите и културите, които вече са засегнати от изменението на климата.