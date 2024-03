Ариана Гранде официално се разведе

А риана Гранде и Далтън Гомес официално се разведоха със съдебно решение, съобщава сайтът Те Ем Зи.

Във вторник бракът на попзвездата с агента по недвижими имоти Гомес приключи на книга, като предварително договореното им споразумение влезе в сила и ги направи юридически необвързани, слагайки край на близо тригодишния им брак.

Ариана Гранде подаде молба за разтрогване на брака през септември 2023 г., след като бившата двойка се бе разделила осем месеца по-рано. Около месец по-късно тя и Далтън вече се бяха споразумели - един от най-бързите разводи на знаменитости в историята. Двойката е имала предбрачен договор и няма деца, което улеснило процедурата.

Според предбрачното им споразумение за уреждане на отношенията Ариана Гранде трябва да се откаже от еднократна сума в размер на 1 250 000 долара в полза на Далтън и да раздели сумата от продажбата на дома им в Лос Анджелис. Тя също така ще изплати 25 000 долара на Далтън за хонорарите на адвокатите му.

Певицата се сгоди за Далтън по време на COVID пандемията през 2020 г. и в началото всичко вървеше като по вода. Но след като ограниченията на COVID бяха премахнати, връзката им бързо тръгна надолу.

