Поп дивата Ариана Гранде се омъжи тайно

П евицата Ариана Гранде се омъжи за брокера на луксозни имоти Далтън Гомес през уикенда, съобщава БТА.

Двамата се сгодиха преди пет месеца. Връзката им започна миналата година. Представител на певицата потвърди новината пред сп. "Пийпъл".

Сватбата е била в тесен кръг - с по-малко от 20 присъстващи в дома на певицата в Монтесито, Калифорния.

Вижте двойничката на Ариана Гранде

Ариана Гранде е на 27 години, а съпругът ѝ - на 25. Певицата обяви годежа си през декември миналата година. Двамата живееха заедно по време на изолацията заради пандемията. Те се появиха за първи път публично в клипа ѝ "Stuck with U", записан с Джъстин Бийбър в Калифорния. Той излезе в началото на май с благотворителна цел.

Кой е мъжът, който винаги е до Ариана Гранде (СНИМКИ)

Ариана Гранде беше сгодена за кратко и за водещия на предаването "На живо в събота вечер" Пийт Дейвидсън през 2018 г., но се разделиха след пет месеца.

Преди това тя имаше продължителна връзка с рапъра Мак Милър, който почина от свръхдоза около четири месеца след като скъсаха през 2018 г.

Хитовете на Ариана Гранде в класациите сега са "34+35", "Positions", "pov" и ремиксът на "Save Your Tears" с Уикенд.

real ones will always be there for you 💕



best wishes Ariana Grande & Dalton Gomez. ✨ pic.twitter.com/dAW5sXyU7g