Археолози откриха храм „Индиана Джоунс“ на 2000 години

А рхеолози са открили руините на храм на 2000 години, построен от древна цивилизация, представена в „Индиана Джоунс“.

Религиозният храм е имал правоъгълен план и две помещения с достъп до вътрешните пътища на vicus Lartidianus - зона, предназначена за чужденци, занимаващи се с търговия.

Откритието край бреговете на Путеоли, днешен Поцуоли, отбелязва първия известен храм, построен от набатейците - номадска арабска търговска цивилизация, произхождаща от Йордания, извън Близкия изток.

Цивилизацията е отговорна и за построяването на Ал Хазнех - сложна скално-изсечена гробница, издълбана в пясъчник в Петра, Йордания, където през 1989 г. е заснет филмът „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“.

Съществуването на набатейско светилище в района на пристанището потвърждава, че е имало общност от този регион, която е участвала в търговските дейности на Путеоли - споделят изследователите в проучването, публикувано в списание Antiquity.

Изграждането на светилището е било възможно, когато набатейците са се радвали на свободата и възможностите, предлагани от приятелството с Рим и независимостта на родината им.

Всяко помещение има стени в римски стил и мраморни плочи, гравирани с латински надпис „Dusari sacrum“, което означава „посветено на Душара“ - главния бог в древната набатейска религия.

Подводната структура се намира на около 45 м от брега на Поцуоли, който някога е бил голямо пристанище за римски кораби, доставящи търговски стоки от различни части на империята.

Но векове наред вулканичната дейност в региона покрива древния храм с пластове магма, докато той не е открит отново от археолози, които изследват залива Поцуоли за отдавна изгубени съкровища.

Откритието е направено през 2023 г. по време на подводна археологическа документация на пристанището Путеоли, но през последната година екипът е прекарал в допълнителни разкопки на подводния храм.

Структурата вероятно е построена в период на богатство и независимост на набатейците и когато те са били един от направените търговски партньори на римляните.

Поради тази причина екипът смята, че храмът е построен по време на управлението на Август (31 г. пр. Хр. - 14 г. сл. Хр.) или Траян (98 - 117 г. сл. Хр.).

Набатейското царство е независимо политическо образувание от средата на III в. пр.н.е. до присъединяването му към Римската империя през 106 г. от н.е.

Древната арабска цивилизация контролира процъфтяващите търговски пътища, по които се транспортират луксозни стоки от Индийския океан през пустинните кервани до Средиземноморието, но също така спират в Путеоли и укрепват отношенията.

Археолозите идентифицирали стая А и стая Б под сините води, за които установили, че са изградени от материали с местен произход.

В Стая А имало два бели мраморни олтара, единият от които някога е съхранявал свещени камъни, използвани при набатейското поклонение, в осем правоъгълни вдлъбнатини.

