Индиана Джоунс на изкуството откри откраднатата картина на Ван Гог

О ткраднатата картина на Ван Гог, която беше върната в торба на ИКЕА на нидерландски детектив, е надраскана, но може да бъде реставрирана, каза пред АФП директорът на музея, на който тя е принадлежала.

A Vincent van Gogh painting stolen from a Dutch museum in March 2020 was returned Monday by a tipster, who delivered it in an Ikea bag to the home of a private Dutch art crimes detective. https://t.co/jS4TUaprGA