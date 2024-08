Емблематичната шапка на Индиана Джоунс бе продадена на търг за 630 000 долара

Ш апка на Харисън Форд от филма "Индиана Джоунс и храмът на обречените" беше продадена за 630 000 щатски долара на търг в Лос Анджелис, съобщи Би Би Си.

Харисън Форд е с шапката с периферия в сцената, в която скача от горящ самолет. Тя е изработена специално за филма.

От аукционната къща казаха, че тази шапка "федора" е била използвана и по време на допълнителни снимки в съоръженията за визуални ефекти на продуцента Джордж Лукас.

Тя е била в личната колекция на каскадьора Дийн Ферандини, дубльор на Харисън Форд. Той почина миналата година. Федората е продадена заедно с непубликувани досега снимки на каскадьора, облечен в станалия емблематичен костюм на снимачната площадка.

