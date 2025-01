Анджелина Джоли не получи номинация за "Оскар", какво следва за актрисата

А нджелина Джоли влезе в сезона на наградите с много оптимизъм с биографичния филм „Мария“, но загуби от Деми Мур за „Златен глобус“, дори не беше номинирана за наградата SAG и в крайна сметка беше отхвърлена на наградите „Оскар“, което я накара да бъде меко казано стресирана и озадачена, съобщава източник пред In Touch.

Актрисата разчиташе, че „Мария“ ще бъде голямото ѝ завръщане и прекара месеци в подготовка, за да влезе в ролята на емблематичната оперна певица. Вътрешният източник твърди, че сериозността ѝ всъщност може да е навредила на представянето ѝ за наградите, като е отблъснала критиците и е подложила изпълнението ѝ на критика.

Angelina Jolie ‘will be devastated’ by Oscars snub for ‘Maria’ — ‘She wanted to get nominated’: source https://t.co/f20GP22XNT pic.twitter.com/5mF5L7ATEz