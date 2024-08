"Това е най-трудната ми роля досега": Анджелина Джоли за новия си филм "Мария"

А мериканската актриса Анджелина Джоли трябвало да научи оперно пеене, за да влезе в образа на Мария Калас, едно от най-великите сопрана на всички времена. Актрисата каза, че това е била ролята, изискваща най-много усилия, съобщи Ройтерс.

Филмът "Мария" на Пабло Лараин описва последните дни от живота на Калас в Париж, когато тя е вече пристрастена към лекарствата против тревожност. Припомня се бурният ѝ живот, през който покорява публиката по света с изумителния си глас.

"Това е най-трудната роля, изискваща най-много усилия", каза Джоли пред Ройтерс преди световната премиера на филма на кинофестивала във Венеция. "Сякаш бях на друга планета, защото бе толкова отвъд зоната ми на комфорт като човек и като артист", каза тя и си припомни сцените, заснети в прочутия милански оперен театър "Ла Скала".

Джоли е участвала в повече от 60 филма, сред които блокбастъри и емоционални драми, има награда "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля за "Луди години" от 1999 г.

Актрисата казала на режисьора Лараин, че може да пее, но след това осъзнала, че ще трябва да достигне напълно различно ниво и ѝ отнело седем месеца, за да репетира за ролята.

"Мислех, че мога да пея, както хората пеят във филмите - правиш се, че пееш или пееш малко. Но на много ранен етап стана ясно, че ще трябва наистина да се науча да пея, защото не можеш да се правиш, че пееш оперно", каза актрисата.

Лараин каза, че когато във филма се чува гласът на Калас на върха на кариерата ѝ, 95 на сто са записи от нейни оригинални изпълнения, но гласът ѝ в края на живота ѝ във филма е този на Джоли.

Starring Academy Award winner Angelina Jolie, Maria is a creative imagining and a psychological portrait of Maria Callas. The film takes place in the ’70s near the end of Callas’ life. A story about a woman that lived from the ’20s to ’70s, a woman who burned her voice, her life,… pic.twitter.com/zRr0fht7eB