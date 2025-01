С нова прическа и още по-красива: Анджелина Джоли с първа поява след развода (СНИМКИ)

А нджелина Джоли се появи публично за първи път след официалния си развод с актьора Брад Пит. Актрисата дойде на филмов фестивал в САЩ с дъщеря си от бившия съпруг.

Анджелина Джоли и Брад Пит постигнаха споразумение по развода си

Пред фотографите Джоли се появи на червения килим на фестивала в нов образ. Изглежда, че промените в личния ѝ живот са повлияли на актрисата и тя е решила да прибегне до трансформация във външния си вид. По-специално, 49-годишната филмова звезда промени прическата си – тя беше с бретон и позира пред камерите в дълга черна копринена рокля.

Angelina Jolie is joined by daughter Zahara at the #PSFilmAwards2025 pic.twitter.com/QkgtTk51E8