Анджелина Джоли за наследството си, семейството и новия филм „Мария“

А нджелина Джоли казва, че макар да цени работата си като артист, предпочита да остави в наследство „добра майка“ и да бъде известна с „вярата си в равенството и човешките права“.

Носителката на „Оскар“ е в ролята на Мария Калас в новия филм на Пабло Ларайн за живота на оперната певица. Тя нарича Мария „най-трудната“ и „най-предизвикателната“ роля в кариерата си и влага месеци подготовка, за да се потопи в света на операта.

Angelina Jolie says although she appreciates being an artist, she would prefer for her legacy to be "a good mother" and to be known for her "belief in equality and human rights"



Read more ⬇️



https://t.co/kBT62HBp5T — Sky News (@SkyNews) January 11, 2025

Джоли, която наскоро постигна споразумение за развод с актьора Брад Пит, заяви пред Sky News: „Ако трябва да бъда много откровена, това беше терапията, от която не осъзнавах, че имам нужда. Така че предизвикателството не беше техническата страна на операта, а емоционалното преживяване да намеря гласа си, да бъда в тялото си, да се изразя. Трябва да дадеш всяка част от себе си.“

Биографичният филм съчетава гласа на актрисата от „Злодеида“ със записи на Мария Калас.

Джоли вярва, че „би било престъпление да нямаме гласа на Калас в този филм, защото в много отношения тя присъства много силно.“

Коя е Мария Калас?

Родена в Ню Йорк през 1923 г., Мария Калас е дъщеря на гръцки имигранти, която се връща в Атина на 13-годишна възраст заедно с майка си и сестра си.

След като се записва в Атинската консерватория, тя прави професионалния си дебют на 17-годишна възраст и се превръща в едно от най-известните лица на операта, пътувайки по целия свят и изпълнявайки роли в „Ковънт Гардън“ в Лондон, „Метрополитън“ в Ню Йорк и „Ла Скала“ в Милано.

Последната оперна изява на Калас е в „Ковънт Гардън“ през 1965 г., когато тя е на 41 години, но продължава да работи, като води майсторски класове в „Джулиард Скул“, прави концертни турнета и се снима във филма „Медея“ през 1969 г.

Написана от създателя на „Peaky Blinders“ Стивън Найт, „Мария“ се фокусира върху последните години на Калас през 70-те години на ХХ век, когато тя се премества в Париж и изчезва от общественото полезрение.

Тя умира на 16 септември 1977 г. на 53-годишна възраст.

Angelina Jolie has told Sky's @Debbie_Ridgard she wants to be known as a 'good mother' and for her 'belief in equality'



Read more: https://t.co/4J1bYpltil pic.twitter.com/lcBS0gL7a7 — Sky News (@SkyNews) January 11, 2025

Джоли за промяната в мотивацията на актьора

Мария проследява живота на една художничка, изцяло погълната от изкуството, което създава, и дори отбелязва, че „щастието никога не е развивало красива мелодия“.

Размишлявайки върху собствения си живот в светлината на прожекторите, Джоли казва, че е забелязала как собствените ѝ мотивации за кариера се променят през годините.

„Има такъв вид изследване на човешкото битие, което правим, когато творим, и общуваме с публиката, защото работата ни не е изолирана - тя е връзка.

„Мисля, че когато бях по-млада, имах различни въпроси за това да бъда човек и различни чувства, а сега, когато остарях, разбрах някои неща и сега имам различни въпроси.

„Това е въпрос на живот, нали? И така, може би това е интересно, че сега това е герой, който наистина размишлява върху смъртта и наистина размишлява върху цената на някои неща в живота, които, разбира се, не бих могъл да разбера през 20-те си години“.

Две от децата на Джоли, Мадокс и Пакс, поеха ролята на асистенти по време на снимките на „Мария“ и станаха свидетели на оперното изпълнение на майка си за първи път на публично място

Тя казва, че филмът им е позволил да създадат нови преживявания заедно и децата ѝ да видят подхода ѝ към изпълнението на трудна роля.

"I will sing when I am ready to sing." Angelina Jolie is Maria Callas in Pablo Larraín's MARIA. Now playing on Netflix in the US. pic.twitter.com/W4KHrOKz4P — Netflix (@netflix) December 11, 2024

„Всички в моя дом си даваме пространство да бъдем такива, каквито сме, и всички сме различни.

„Аз съм майката, но също така съм артист и човек и затова семейството ми е много добро и ми дава своето разбиране. Те ми се подиграват и ме подкрепят и точно както се надяваш да бъде“.

Тя допълва: „Аз съм много щастлива: „Когато играеш някой, който се справя с толкова много болка, е много важно да се прибереш вкъщи с малко доброта.“

Филмът „Мария“ е вече в кината.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase