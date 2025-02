Пъф Деди съди медия заради документален филм за него

П ъф Деди (Шон "Диди" Комбс) съди медийния конгломерат NBC Universal заради документален филм, който според него го обвинява невярно, че е сериен убиец, който е правил секс с непълнолетни момичета, съобщи Асошиейтед прес.

В иска, подаден в съда на щата Ню Йорк, се казва, че документалният филм "Диди: Създаването на "Лошо момче" (Diddy: Making of a Bad Boy) включва твърдения, които от NBC Universal или са знаели, че са неверни, или са огласили, пренебрегвайки истината, за да бъде оклеветен основателят на Bad Boy Records.

