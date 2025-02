След делото срещу Пъф Деди: Каси разкри, че ще става майка за трети път

П опулярната певица Каси разкри радостната новина, че очаква третото си дете от съпруга си Алекс Файн.

38-годишната изпълнителка сподели щастливия момент в Instagram със снимка, на която позира с двете си дъщери – Франки (4 г.) и Съни (2 г.), като акцентира върху наедрялото си коремче. Публикацията беше придружена от емоджи на бременна жена, синьо сърце и хаштага „#3“.

Каси и Алекс сключиха брак на интимна церемония през август 2019 г., а два месеца по-късно посрещнаха първородната си дъщеря Франки. Втората им дъщеря, Съни, се роди през март 2021 г.

Cassie is pregnant! Diddy's ex reveals she's expecting her third child three months after settling bombshell lawsuit with the rapper https://t.co/PTcmeK6ktc