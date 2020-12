Адел: Жената-глас, която покори света с таланта си

А дел Лори Блу Адкинс, по-известна само с малкото си име Адел, е английска поп певица и текстописец. Родена е на 5 май 1988 г. в Тотнъм, Северен Лондон. Баща ѝ изоставя семейството, когато тя е на 2 години, а майка ѝ само на 20, за което Адел и до днес не може да му прости. Започва да пее, когато е на 4 години.

Първия си запис на песента „Hometown Glory“ прави, когато е на 16 години, като ѝ отнема едва 10 минути, за да запише сингъла. Песента, която разказва за живота ѝ в Лондон, е написана в знак на протест, след като майка ѝ се опитва да я убеди да напусне града, за да учи в университет.

Адел завършва „BRIT School for Performing Arts and Technology“ в Кройдън през май 2006 г.

Музиката на Адел за пръв път придобива популярност, когато публикува песните си в платформата MySpace през 2006 г.

Там музиката ѝ прави впечатление на „XL Recordings“, независим звукозаписен лейбъл във Великобритания.

С пускането на сингъла си „Hometown Glory“ през есента на 2007 г. младата изпълнителка печели вниманието на широката публика. През декември същата година печели и първата си награда на критиците Critics' Choice на BRIT Awards. Името на дебютния ѝ албум „19“ е препратка към нейната възраст, а албумът се изкачва до върха на класациите, както във Великобритания, така и в други европейски страни.

През 2009 и 2010 г. Адел е обявена и за „Най-добра британска соло изпълнителка“.

Кариерата на Адел продължава да се изкачва стремглаво нагоре и с издаването на втория ѝ студиен албум, „21“ през 2011 г. Той е приет изключително добре и надминава успеха на дебютния ѝ албум, а славата на Адел излиза извън Великобритания и я превръща в звезда от световна величина. С албума „21“ и тоталните хитове от него „Rolling in the deep” и “Someone like you”, певицата печели множество награди през 2012 г., сред които рекордните шест награди Грами.

За 2011 и 2012 г., „21“ е най-продаваният албум на XXI в., с над 31 милиона копия. Емоционалното изпълнение на "Someone Like You" на наградите BRIT Awards през февруари 2011 г. прави песента номер едно във Великобритания. Първият ѝ албум „19“, отново влиза в класацията заедно с „21“.

През февруари 2017 г., на 59-ите музикални награди Грами, с третия си албум „25“ и песента „Hello“,

Адел печели във всички 5 категории, в които е номинирана.

На 19 октомври 2012 г. младата певица и партньорът ѝ Саймън Конеки стават родители на момченце – Анджело. Именно със Саймън Адел сключва тайно брак през 2016 г., след продължила 5 години връзка. През април 2019 г. обаче певицата подава молба за развод и бракът им се разпада. Адел винаги е държала личния си живот далеч от медиите, но споделя, че въпреки развода, двамата със Саймън Конеки отглеждат сина си в разбирателство и любов.

През 2020 г. певицата изненада всички свои почитатели със страхотна нова визия и потвърждение от мениджъра ѝ, че феновете могат да очакват скоро нов албум.