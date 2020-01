Адел остави бакшиш от 2020 долара

П евицата Адел отпразнува началото на 2020 с новогодишно пътуване до Карибите.

Тя прекара Нова година в компанията на най-близките си приятели, много от които знаменитости.

Навръх Нова Година на луксозна яхта Адел си каза „наздраве” с певецът Хари Стайлс и шоуменът Джеймс Кордън.

God I love that woman! Good for her. Happy New Year Adele! https://t.co/tWVFhfylT0