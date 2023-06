Показа подкрепата си за прайда: Адел в спираща дъха рокля във Вегас (СНИМКИ)

А дел често зашеметява феновете си с невероятните си модни визии - и последният ѝ ансамбъл, който носеше за дългоочакваното си завръщане в Лас Вегас, не беше по-различен.

Изпълнителката на хита „Hello“ беше олицетворение на елегантността в прилепнала черна рокля с деколте тип "сладко сърце" и подгъв тип "русалка".

35-годишната певица използва тоалета си, за да покаже подкрепата си за Месеца на прайда, като прикрепи пелерина в цвета на дъгата към гърба на роклята си.

Родената в Тотнъм красавица допълни визията си с големи златни обеци с обръч и комплект подходящи гривни.

В Instagram тя сподели снимки от концерта, на които се виждаше невероятната ѝ фигура. Тя просто написа публикацията: "Уикенд 18".

Адел се завърна в Града на греха този уикенд за удължената си серия от концерти, които се провеждат в „The Colosseum at Caesars Palace“.

Визитата на Адел в Лас Вегас идва на фона на вълнуващ период за звездата, която според съобщенията наскоро се е сгодила за спортния агент Ричард Пол и според слуховете планира сватба през 2023 г.

Изпълнителката оповести публично романса си през септември 2021 г. и само няколко месеца по-късно беше забелязана да носи златна халка на безименния си пръст.

Съобщава се, че Адел ще се разходи до олтара това лято, но тя не е отговорила публично на слуховете.

Въпреки че тя е много открита относно факта, че "абсолютно" иска да се омъжи и да има деца в бъдеще с Рич, наричайки себе си "домакиня".

"Никога не съм била толкова влюбена", разкрива Адел. "Обсебена съм от него. Определено искам да имам още деца. Аз съм домакиня и съм матриарх, а стабилният живот ми помага в музиката".

Adele reacts to losing over 50k followers after celebrating Pride month on her Instagram. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/0bK1VGuy97