Случаите на рак в ранна възраст по света са скочили със 79% за 30 г.

От 1990 до 2019 година броят на случаите на рак в ранна възраст по света се е увеличил със 79%, а смъртността от него е нараснала с 28%. До 2030 година се очаква случаите на рак сред младите хора да се увеличат с още 31%.Tова показва изследване, публикувано в списанието Lancet Public Health, съобщава UNN.

Изследванията на американски онколози показват, че хората, родени след 1990 година, имат постоянен ръст на риска от 17 различни вида рак.

„Хората, родени след 1980-те години, имат четири пъти по-висок риск да бъдат диагностицирани с рак на ректума в сравнение с тези, родени около 1950 година“, заяви Хюна Сон, епидемиолог по рака от Американското онкологично дружество.

Отбелязва се, че ако настоящата тенденция продължи, до 2030 година броят на случаите на рак в млада възраст по света ще нарасне с 31%, а смъртността – с 21%. Хората, родени след 2000-2010 година, ще бъдат изложени на непропорционално висок риск от развитие на рак през целия си живот.

Както обяснява Андреа Черчек, гастроентеролог в Мемориалния онкологичен център „Слоун-Кетъринг“, колкото повече данни събират изследователите, толкова по-ясно разбират, че тенденцията към все по-млади хора да страдат от ракови заболявания не е случайна. По-обстойните прегледи не могат да обяснят защо това се случва.

Изследователите смятат, че факторите на околната среда, комбинирани с промените в начина на живот, може да са ключови. Разглеждат се няколко теории, но нито една от тях не обяснява настоящия скок в заболеваемостта от рак. Наличните данни предполагат, че комбинация от фактори допринася за увеличаването на случаите на рак сред младите хора.

Учените подчертават, че любовта на жителите на западните страни към силно преработените храни, високото съдържание на захар и червеното месо е една от най-вероятните причини.

„Колкото по-преработена е западната диета, толкова по-висок е рискът от рак на дебелото черво в ранна възраст. Но изследванията показват, че връзката е сложна. Затлъстяването може да е част от картината, но не е причината“, обяснява онкологът Алок Корана от клиниката в Кливланд.

Сред другите причини се разглежда и бързото разпространение и натрупване на микропластмаси както в околната среда, така и в телата на хората и продуктите, които консумират. Според Франк Фризел, колоректален хирург от Университета на Отаго, причинно-следствена връзка между микропластмасите и развитието на рак в млада възраст все още не е доказана, но динамиката на увеличаването на употребата на пластмаса е тревожна и съвпада с нарастването на броя на случаите на рак при деца.

Ракът на дебелото и правото черво, който в момента е втората водеща причина за смърт сред американските жени под 50 години и водеща причина за смърт сред мъжете, може да е свързан с промени в състава на чревната микробиота. Изследване от 2024 година свързва ранното излагане на колибактин, токсин, произвеждан от някои видове E. coli, с генетични мутации, често наблюдавани при млади пациенти с колоректален рак.

През по-голямата част от 20-и век колоректалният рак се диагностицираше предимно при хора на 60 и 70 години. Но за родените след 1950 година нещата са се променили. Околната среда, в която са израснали – храната, химикалите, ежедневните навици – изглежда са ускорили темпа на заболяването.

Въпреки това колоректалният рак често е безсимптомен в ранните си стадии или се диагностицира погрешно като друго състояние. Проучване сред близо 900 души с ранен колоректален рак в Съединените щати установи, че 54% от тях първоначално са съобщили за нещо друго, обикновено хемороиди. Повече от една трета от тях са посетили трима или повече лекари, преди да научат истината.

Някои учени сега смятат, че туморите в ранна фаза може да растат по-бързо от типичните ракови клетки, развивайки се за 1-2 години вместо обичайните 5-15. Въпреки мрачните статистики, има и добри новини: общата смъртност от рак продължава да намалява благодарение на по-доброто лечение и по-ранната диагностика сред по-възрастните хора.