Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Новина за нов съквартирант ще шокира участниците

16 октомври 2025, 19:38
Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Н оминации очи в очи ще разтресат Къщата на Big Brother в епизода  тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Съквартирантите ще трябва да посочат кого номинират, като се изправят пред всички и изложат своите доводи, а това винаги в основа за напрежение и промяна на атмосферата на общуване.

Тази седмица зрителите на NOVA ще определят двама от номинираните, а след открития вот между участниците ще станат ясни другите двама. Четирима съквартиранти ще се борят за спасение, а един от тях ще напусне приключението на живота си тази събота по време на живото студио.

Новина от страна на Big Brother за нов съквартирант ще шокира обитателите на най-обсъжданата къща в България. Какво е намислил той обаче, ще разберем в епизода. Валентин ще се срещне с трудности, след като вчера загуби статута си на любимец в Къщата. Какви ще бъдат те и как ще се държат останалите с него, след като галеника вече е равен с тях?

Не пропускайте да видите в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта на Big Brother 2025, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Big Brother
Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест

Ето къде изтича водата на България

Тръмп говори с Путин в момента

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Малцината, които искат Cybertruck на Tesla са... фирмите на Мъск

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Преди 3 дни

– Пак ли си в интернет? – Не, мамо, правя проучване за домашното… в TikTok.
Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

България Преди 51 минути

Лекият автомобил е бил управляван от 44-годишна жена

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

България Преди 2 часа

<p>&quot;Звездата на смъртта&quot;: Подиграват се на Обама заради новия президентски център</p>

Свят Преди 2 часа

Българите вече пътуват без виза до Южна Африка

България Преди 2 часа

Краткосрочният безвизов престой е до 90 дни

От Стария Холивуд до Ню Йорк: Дженифър Лопес омагьоса с Dior (СНИМКИ)

Любопитно Преди 3 часа

Тоалетът, вдъхновен от Dior, идеално отразява аурата на героинята ѝ – жена, излъчваща богатство, чар и загадъчност

<p>Борис Джонсън: ChatGPT е фантастичен, помага и на простите хора</p>

Свят Преди 3 часа

Той призна, че използва платформата не само за анализи на произведения като "Одисея" на Омир, но и като помощник при писането на книги

Внимавай какво казваш: 10 фрази, които нараняват дълбоко

Любопитно Преди 3 часа

За мъжете и момчетата токсични изрази като „не плачи“ създават емоционални бариери

Осъдиха младежа, пребил до смърт жена в Перник

България Преди 3 часа

Присъдата е осем години и шест месеца лишаване от свобода

Нов „ангел“ на хоризонта: Емили Ратайковски завладя Victoria's Secret

Любопитно Преди 3 часа

Емили Ратайковски покори подиума на Victoria's Secret в ослепителен дебют

БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

България Преди 3 часа

Зафиров: Това управление нямаше да съществува без подкрепата на "ДПС-Ново начало"

„БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” с премиера от утре в кината

Любопитно Преди 3 часа

Филмът беше показан предпремиерно вчера на специална прожекция с актьорския състав и екипа на продукцията

Русия прочиства своите шпионски служби

Свят Преди 4 часа

Нещо странно и до голяма степен незабелязано се случва с руските шпиони

Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия

България Преди 4 часа

Новосъздаденият Съвет за национална сигурност ще проведе първото си заседание в идните дни

Ал Пачино и Даян Кийтън — когато „Кръстникът“ роди най-тихата любов на Холивуд

Любопитно Преди 4 часа

През 1971 г., малко след края на снимките на "Кръстникът", между двамата пламва връзка

ЕС излага "мръсното си пране" публично, докато Парламентът съди Комисията

Свят Преди 4 часа

Делото, фокусирано върху размразяването на средства за Унгария, повдига въпроси за функционирането на бюджета на ЕС, казват юристи

<p>ЕС може да намали бюрокрацията, без да се подчинява на Тръмп</p>

България Преди 4 часа

Брюксел трябва да устои на натиска от Вашингтон, докато използва момента, за да ускори собствените си реформи, заяви датският външен министър

