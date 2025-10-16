Любопитно

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Лечители и Феномени излизат на битка за неприкосновеност

16 октомври 2025, 16:40
Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Екстремна битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Пореден воин казва сбогом на Дивия север в “Игри на волята”

Смъртта на Даян Кийтън: Защо актрисата винаги покриваше врата си и носеше шапки

Хитовият подкаст “Елизабетско” се завръща на 17 октомври - още по-силен, по-смел и по-истински

12 скрити причини, поради които не можеш да отслабнеш – дори когато правиш всичко правилно

Извънредна ситуация в “Игри на волята” тази вечер

Н ова вълнуваща битка за спасение и цели два племенни съвета предстоят за претендентите за голямата награда в приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер. След като загубиха вчерашната номинационна битка, Завоевателите ще се съберат край огъня, за да определят кои двама от техните воини ще бъдат изпратени на елиминации утре вечер.

Междувременно на Арената в Дивия север за нов сблъсък за надмощие ще излязат Лечителите и Феномените. Зелените ще се опитат да спечелят втора поредна победа в надпреварата, докато Сините ще направят всичко възможно да завършат седмицата без загуба. Победителите днес ще получат и шанс да участват в следващата кастинг битка, която може да се окаже ключова в развитието на Войната на племената.

Преди да стъпят на бойното поле обаче, обитателите на Резиденцията ще се сблъскат с изненадващо напрежение в своите редици. Присъединяването на колоритния миньор Теодор-Чикагото към тях ще се окаже проблем за един от съплеменниците и той ще предприеме инициатива да сложи край на неговата водеща позиция в племето. Каква ще бъде тя?

Гледайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Игри на волята риалити предаване племенни съвети елиминационни битки Завоевателите Лечителите Феномените Теодор-Чикагото Война на племената Арена
