Ултрапреработените храни повишават риска от рак на белия дроб

Хората, които консумират най-много ултрапреработени храни, са с 41% по-склонни да бъдат диагностицирани с рак на белия дроб

8 октомври 2025, 08:35
Ултрапреработените храни повишават риска от рак на белия дроб
Източник: iStock

И ма много причини да избягвате ултрапреработените храни, включително връзката им със сърдечни заболявания, диабет и затлъстяване, но ново проучване предполага, че повишеният риск от рак на белия дроб може да бъде още една от тях, предаде CNN.

Ултрапреработените храни съдържат съставки, които „никога или рядко се използват в кухните, или класове добавки, чиято функция е да направят крайния продукт по-вкусен или по-привлекателен“, според Организацията за храна и земеделие на Обединените нации. Тези съставки, които се намират в продукти като газирани напитки, чипс, пакетирани супи, пилешки хапки и сладолед, могат да включват консерванти срещу мухъл или бактерии, изкуствени оцветители, емулгатори за предотвратяване на разделянето, както и добавени или модифицирани захар, сол и мазнини, за да направят храната по-вкусна.

Хората, които консумират най-много ултрапреработени храни, са с 41% по-склонни да бъдат диагностицирани с рак на белия дроб в сравнение с тези, които консумират най-малко, дори след като се вземат предвид други фактори като тютюнопушенето, според проучване, публикувано във вторник в списанието Thorax.

За целите на това изследване изследователите анализираха данни от над 100 000 души, които попълниха въпросника за честотата на консумация на храна от Националното проучване за здраве и хранене, и сравниха информацията с медицински записи за диагностициране на рак на белия дроб. Средно хората са консумирали близо три порции ултрапреработени храни на ден, най-често месо за обяд, диетични или кофеинови безалкохолни напитки или безкофеинови безалкохолни напитки, пишат авторите на изследването.

„Индустриалната обработка променя хранителната матрица, като влияе върху наличността и усвояването на хранителните вещества, като същевременно генерира вредни замърсители“, добавят изследователите. Те специално подчертават акролеина, който може да се образува при изгаряне на тютюн, дърво, пластмаси и бензин, както и при готвене на мазнини и масла при високи температури, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ. Опаковъчните материали също могат да бъдат част от проблема, предполагат те.

Проучването е наблюдателно, което означава, че въпреки че методите са ясни и силни, изследването все още не може категорично да докаже, че храните причиняват рак на белия дроб – само че има връзка между двете, каза д-р Дейвид Кац, специалист по превантивна и лайфстайл медицина и основател на нестопанската организация True Health Initiative, глобална коалиция от експерти, посветени на базираната на доказателства лайфстайл медицина. Той не е участвал в изследването.

„Това проучване силно предполага, че ултрапреработените храни могат да допринесат за риска от рак на белия дроб“, каза той.

Ракът на белия дроб не е само заради пушенето

Ракът на белия дроб е често срещана форма на рак, като през 2022 г. са регистрирани около 2,4 милиона нови случая по света, според Световната здравна организация. Пушенето е основният фактор за риска от рак на белия дроб, но хората, които не пушат, също могат да го развият, което предполага, че други фактори играят роля, каза Кац.

Тези храни пристрастяват като кокаина

Авторите са взели предвид факторите, което означава, че са отчели други възможни причини, които биха могли да увеличат диагностиците за рак на белия дроб, включително дали даден човек пуши, но е важно да се отбележи, че измерванията не са били нюансирани, каза д-р Фанг Фанг Джанг, професор от семейство Нийли и председател на отдела по хранителна епидемиология и наука за данните в Училището по хранителни науки и политика Фридман към Университета Тъфтс в Бостън. Тя не е участвала в изследването.

„Тъй като пушенето е много важен рисков фактор за рак на белия дроб, грубото коригиране на пушенето може да остави голямо пространство за остатъчно объркване“, каза тя в имейл. „Ще бъде важно да се коригира интензивността (например цигари на ден) и продължителността (например години на пушене) или кумулативната експозиция на пушене (например опаковко-години). Въпреки това авторите установиха, че връзката между консумацията на ултрапреработени храни и риска от рак на белия дроб е по-силна сред хора, които никога не са пушили.“

Тези храни вероятно предизвикват рак

Защо храните влияят на рака на белия дроб

Не е имало много изследвания върху ултрапреработените храни и риска от рак на белия дроб, но съществуващите доказателства показват колко важно е качеството на диетата за предсказване на преждевременната смърт от всички причини в САЩ, каза Кац. Често консумацията на ултрапреработени храни е свързана с по-ниско качество на диетата, като по-висок прием на наситени мазнини, химикали, сол и захар, както и по-висока калорийна консумация, добави той.

Тези фактори „могат да предизвикат възпаление – основен път в развитието и прогресирането на рака – и да увредят микробиома, като нарушат функцията на имунната система“, каза той в имейл. „Тази комбинация от излишно възпаление и нарушена имунна система дава предимство на неконтролируемите клетки... Това е сценарият, в който започва ракът.“

Ултрапреработените храни обикновено са с ниско съдържание на омега-3 мастни киселини, каза д-р Том Брена, професор по педиатрия, човешко хранене и химия в Медицинския факултет Дел към Тексаския университет в Остин. Омега-3 са основни здравословни мазнини, които тялото не може да произвежда само, според Службата за хранителни добавки на Националните здравни институти. „Омега-3 намаляват срока на годност, така че ако ще ултрапреработвате нещо... тогава искате да се отървете от омега-3“, каза Брена, който не е част от изследването.

Добавките в ултрапреработените храни, канцерогените, образувани по време на обработката, или химикалите от опаковките на храните също могат да играят роля, каза Джанг. „Въпреки това тези пътища не са добре разбрани и изискват допълнителни изследвания“, добави тя.

Проучването добавя риска от рак на белия дроб към списъка с причини да избягвате ултрапреработените храни и да подобрите качеството на диетата си, каза Кац. Здравето и качеството на диетата се подобряват, когато хората ядат предимно цели, необработени храни и предимно растителни продукти като зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, боб, леща, ядки и семена, добави той.

Ако искате да направите промяна, Джанг препоръчва да започнете с четене на етикетите на храните. „Избягвайте храни с дълги списъци на съставки с непознати имена – те по-вероятно са добавки, консерванти и изкуствени аромати“, каза тя. „Дайте приоритет на цялостните храни и приготвяйте ястия с цели или минимално обработени съставки, когато е възможно.“

Вместо да се фокусирате върху това, което няма да ядете, опитайте да дадете приоритет на добавянето на храни директно от природата в диетата си, добави Кац. „Ако сте свикнали да ядете много ултрапреработени храни, преминете към по-малко от тях и повече „истински“ храни, като правите по един по-добър избор наведнъж“, каза той в имейл.

Може да отнеме малко време на вкусовите ви рецептори да се приспособят към по-здравословните храни, но ако си дадете няколко седмици, за да свикнете, можете да започнете да предпочитате вкуса на по-естествените съставки, каза той. „След като това се случи, поддържането на по-здравословна диета става много по-лесно“, добави Кац.

Източник: CNN    
здраве здравеопазване Ултрапреработени храни Рак на белия дроб Здравословни рискове Качество на диетата Възпаление Омега 3 мастни киселини Тютюнопушене Цели храни Превенция Хранителни съставки
