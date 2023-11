От "Проклятието" до "Буканиери": 6 сериала, които да гледате през ноември

Е два ли има по-подходящо време от предстоящите мрачни и дъждовни ноемврийски дни, за да отделите няколко часа за рефлекс в компанията на интересен и завладяващ сериал.

Ако сте в търсене на нови сериали, които да ви забавляват и зареждат с положителни емоции, разгледайте нашия списък от 6 интригуващи заглавия.

1.All the Light We Cannot See/„Цялата светлина, която не можем да видим“

Адаптацията на бестселъра на американския писател Антъни Доер от 2014 г. за Мари-Лор, млада, незряща жена, работеща за Френската съпротива, и Вернер войник от немски произход, привлечен от нейните радиопредавания. Посетителите на филмовия фестивал в Торонто не са били очаровани от премиерата на сериала, предаде BBC. Платформата за филмова критика Indiewire нарече сериала “сълзлив и разтърсващ". Реакциите на критиците не би следвало да попречат на многобройните почитатели на книгата да се насладят на драматичната история. Американиста актриса Ария Миа Лоберти “влиза” в ролята на Мари-Лор. Марк Ръфало играе нейния предан баща, а Хю Лори “влиза” в ролята на чичото, при когото те остават по време на нацистката окупация. Четирисерийният сериал представя ключови моменти от Втората световна война. Продукцията е режисирана от Шон Леви и Стивън Найт.

lt ‘ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE’ tayang BESOK di Netflix.



Diangkat dari novel pemenang The Pulitzer Prize karya Anthony Doerr. pic.twitter.com/t0M9NyJMcH — Literary Base (@literarybase) November 1, 2023

Очаква се сериалът „Цялата светлина, която не можем да видим“ да излезе в платформата Netflix на 2 ноември.

2.Lawmen: Bass Reeves/ “Законници: Бас Рийвс”

Изпълнителният продуцент Тейлър Шеридан добавя поредната сага към империята си с тази антологична поредица.

Първият сезон включва познатите жанрови тропи - каубойски шапки и коне. Дейвид Ойелоуо “влиза” в ролята на заместник-маршала на САЩ Бас Рийвс, известен с това, че е арестувал повече от 3000 мъже. Поробеният мъж, който е бил принуден да се бие за Конфедерацията по време на Гражданската война в САЩ, успява да избяга и става един от първите чернокожи маршали на САЩ. Това е история, която Ойелоуо, който е и продуцент на сериала, е искал да заснеме още от 2015 г. "Във време, което в много отношения определя коя и каква е Америка - история, разгледана тук е представена през очите на един чернокож и неговото семейство", казва Дейвид Ойелоуо пред Vanity Fair.

‘Lawmen: Bass Reeves’ showrunner on ‘Yellowstone:’ ‘Didn’t cross my mind https://t.co/9lxhVefNkT pic.twitter.com/qkcWYxKoA5 — New York Post (@nypost) October 31, 2023

Сериалът трябва да се появи по стрийминг платформите на 5 ноември.

3.The Buccaneers/”Буканиери”

Действието в сериала се развива през 70-те години на XIX век. Той е базиран на , недовършения роман на Едит Уортън и на реално съществуващ феномен, "Букмейкърите". Той проследява историята на млади американки с бащи, които са забогатели. Младите дами заминават за Англия, за да си намерят аристократични и високопоставени съпрузи. “Младоженецът носи статус в брака, а булката - долари”, пише за сериала BBC.

The Buccaneers - Official Trailer (2023) Kristine Frøseth, Drama Series pic.twitter.com/nIinPs68Gj — Movie Coverage (@MovieCoverage_) October 4, 2023

Очаква се сериалът ”Буканиери” да излезе в платформата Netflix на 2 ноември.

4.For All Mankind/“В името на човечеството”

В продължение на три сезона този алтернативен исторически сериал, който проследява историята на астронавти е едно от най-добрите телевизионни предавания, пише BBC. Драматичната поредица разказва за цената на амбициите и актуалната тема за частните компании, които изстрелват собствени ракети. В този измислен свят през 70-те години на миналия век Съветският съюз става първата страна, чиито екип каца на Луната. Това мотивира американския екип в НАСА, включително астронавтът Ед Болдуин. Действието на четвърти сезон се развива през 2003 г., когато Ед и екипът му са част от международна колония на Марс. В сериала се разказва за клаустрофобия в космическите станции и безкрайни празни пространства на Марс. Актьорският състав включва Рен Шмид в ролята на Марго Мадисън, бившата ръководителка на НАСА, която в последствие става ясно, че е съветски шпионин.

Finished rewatching the first 3 seasons of #ForAllMankind 🚀. All set for season 4. Now, I guess I should rewatch every Godzilla movie ever made to prep for Monarch: Legacy of Monsters? pic.twitter.com/gq6IKDNnFZ — John Orquiola 🖖 (@BackoftheHead) November 1, 2023

Очаква се сериалът “В името на човечеството” да излезе на 10 ноември.

5. The Curse/”Проклятието”

Нейтън Фийлдър, създател на умопомрачителния сериал "Репетиция", и режисьорът Бени Сафди създават и изпълняват главните роли заедно с Ема Стоун в тази необичайна сатира. Добротворчеството, егото и културните сблъсъци са основни в сюжетната линия на серала. Стоун и Фийлдър “влизат” в ролите на Ашър и Уитни, съпружеска двойка, която участва в шоу, което ще преобрази дома им. Когато едно младо момиче проклина Ашър, сериалът придобива необикновен смисъл.

Conheça os Siegels! Novo teaser trailer de 'The Curse', nova minissérie estrelada por Emma Stone e Nathan Fielder que estreia em novembro na Paramount +! pic.twitter.com/C7HwJU9srj — Séries TV Show BR (@SeriesTWBZ) October 30, 2023

Сериалът трябва да се появи по стрийминг платформите на 10 ноември.

6. A Murder at the End of the World/”Убийство на края на света”

Високите технологии се срещат с Агата Кристи в тази необичайна драма с Ема Корин в ролята на Дарби, известна хакерка и детектив аматьор, която е поканена от технологичен милиардер на име Анди, изигран от Клайв Оуен, да се присъедини към изолираното му убежище в Исландия. Ако си мислите, че това завършва добре, значи никога не сте гледали мистерия с убийства или "Стъкленият лук" на Риан Джонсън. "Защо, където и да отидеш, смъртта те следва", е една от култовите реплики на Анди в трилъра. Сериалът е създаден от Брит Марлинг и Зал Батмангли.

Airdate: A Murder at the End of the World https://t.co/48yOhxTq3N pic.twitter.com/2J0RIEkOMg — TV Tonight Australia (@tvtonightau) November 1, 2023

Сериалът трябва да се появи по стрийминг платформите на 14 ноември.