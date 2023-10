"Taylor Swift: The Eras Tour" надделя над Мартин Скорсезе в бокс-офис класация

К онцертният филм "Taylor Swift: The Eras Tour" за турнето на певицата Тейлър Суифт запази челната си позиция в бокс-офис класацията на Северна Америка, оставяйки зад себе очаквания с интерес "Убийците на цветната луна" на режисьора Мартин Скорсезе, съобщават световните осведомителни агенции.

Taylor Swift's "The Eras Tour" remained in first place with $31 million.



It’s the only concert film in history to repeat No. 1 for two consecutive weekends, and it’s the first to reach $100 million at the domestic box office. https://t.co/mELUBIrBha pic.twitter.com/jWUELaDv17