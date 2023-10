От "Наполеон" до "Присила": 6 филма, които да гледате през ноември

1. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes/"Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии"

Действието в "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии", базирана на антиутопичната художествена литература за младежи на Сюзън Колинс, се развива 64 години преди заснемането на предишните филми за “Игрите на глада”. Героят на Доналд Съдърланд, Кориолан Сноу, изигран от Том Блайт, вече е тийнейджър, а Рейчъл Зеглер е жената, която той трябва да обучи за десетия ежегоден мач на смъртта на Капитола. BBC пише, че това е нискотехнологично състезание.

Очаква се продукцията "Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии" да излезе в кината по целия свят на15 ноември.

The Hunger Games The Ballad of Songbirds And Snakes - TV Spot 2 https://t.co/1TQhG13dDu — Geek Trailers (@geektrailersbr) October 26, 2023

2. The Marvels

Капитан Марвел на Бри Ларсън се завръща, за да спаси планетата от зли извънземни, но този път работата ѝ е значително по-трудна заради космическа грешка, която я свързва с две други супергероини. Всеки път, когато използва силите си, тя си разменя местата с Фотон, изиграна от Тейона Парис или г-жа Марвел, в ролята "влиза" Иман Велани. Говорейки за Марвел, самото студио Marvel се бори да възстанови инерцията си след филма “Отмъстителите: Край на играта“, който излезе пред 2019 г., пише BBC. Възможно ли е 33-ият филм на Marvel да върне популярността на компанията?

"Най-голямата разлика от останалите филми от кинематографичната вселена на Marvel досега е, че настоящият филм е наистина шантав и донякъде откачен. Световете и реалностите, които представяме в този филм са различни от тези, които зрителите са свикнали да виждат в нашите продукции." Това заяви режисьорът Ния ДаКоста пред Total Film.

Очаква се продукцията "The Marvels" да излезе в кината по целия свят на 8 ноември.

Idk why but this one clip from The Marvels has me convinced more than anything else that this movie will have legs, even if it doesn't open that strongpic.twitter.com/Luq2hFUpkw — ElTigre - Tempad Repairman (@eltigre13131) October 23, 2023

3. Priscilla/“Присила”

Година след като излезе биографичния филм на Баз Лурман за Елвис Пресли, София Копола създава биографичен филм за Присила Пресли, съпругата на Елвис Пресли, чийто живот е бил изключително бурен. Филмът на Копола е сдържана, интимна драма, която се концентрира не върху блясъка на шоубизнеса, а върху все по-напрегнатия домашен живот на младата героиня. Действието във филма се развива пред 1959 г., когато Кейли Спини, в ролята на Присила Болие е 14-годишно момиче, намиращо се в американска военна база в Германия, а Елвис Пресли е войник, който копнее за дома.

"Присила е лъчезарна и очаква да срещне своята голяма любов. Филмът разказва история за съзряването, любовта, загубата и пътя след тях.”, коментира филмовият критик Кристи Пучко пред Mashable.

Филмът трябва да се появи по кината в САЩ на 3 ноември.

Cailee Spaeny is PRISCILLA. ✨



The highly anticipated biopic is the latest from renowned director Sofia Coppola, about a young girl who meets an already world-famous Elvis Presley. Watch it at TIFF Bell Lightbox starting November 2. https://t.co/7hwxW1f4HQ pic.twitter.com/YmvDyTR71I — TIFF (@TIFF_NET) October 25, 2023

4. The Killer/“Убиецът”

Последният филм на американския режисьор Дейвид Финчър, "Манк", беше мащабна черно-бяла хроника, която разказва на политическите коварства в златната ера на Холивуд. Сценарият е по френски графичен роман на Алексис Нолан, известен с псевдонима “Мац”. В главните роли са Майкъл Фасбендер, който играе наемен убиец на свободна практика и Тилда Суинтън. Героят на Фасбендер се гордее със своята ефективност и методите си на работа, но един ден случайно прострелва грешения човек в Париж. Той е принуден да обикаля света, за да отблъсне всички хора, които искат да му отмъстят за грешката, пише BBC.

“Филмът съчетава завладяващия сценарий на Андрю Кевин Уокър, добра актьорка игра и майсторски монтаж”, коментира експертът Лекс Брискузо. По думите му тази одисея на наемен убиец е филм, който ще искате да гледате отново и отново.

Очаква се продукцията "The Killer" да излезе в платформата Netflix на 10 ноември.

THE KILLER is excellent, an oddball, philosophizing neo-noir comedy-thriller on how our transactional, capitalist world erodes the soul, told by silenced gunshots and the fetishized process of a kill; UP IN THE AIR with hitmen. Expectedly gorgeous. Weird movie! pic.twitter.com/xuMzOx9yWi — Brendan Hodges (@metaplexmovies) October 18, 2023

5. Wish/ “Желание”

Уолт Дисни ще отпразнува своята 100-годишнина с анимационен филм. Продукцията е режисирана от Крис Бък (ко-режисьор на „Замръзналото кралство“) и Фаун Вийрасунторн. „Желание“ е музикална приказка, а действието се развива във вълшебна страна, където крал Крис Пайн в роляата на Магнифико може да изпълни желанията на своите граждани. Ариана ДеБоз в ролята на 17-годишно момиче се съмнява дали кралят трябва да запази тази власт само за себе си.

Крис Бък казва, че филмът е своеобразно “любовно писмо до Уолт” от екипа на Уолт Дисни Студиос. “Ние сме едни от най-големите фенове на Дисни на тази планета", коментира още Бък.

Очаква се продукцията “Желание” да излезе в кината по целия свят на 22 ноември.

"Every great villain needs a great song." 🎶🪞😏



The filmmakers and songwriters of Disney's #Wish talk about their experience creating the newest Disney villain, King Magnifico, and his song "This Is The Thanks I Get?!" pic.twitter.com/MtolgjfzLA — Disney's Wish (@DisneyWishMovie) October 25, 2023

6. Napoleon/“Наполеон”

86-ият рожден ден на Ридли Скот наближава, но режисьорът на “Alien”, “Blade Runner” и “Gladiator” изглежда има повече стимул и енергия от всякога да създава нови хитове. Неговият 28-ми проект е епичен биографичен филм за Наполеон Бонапарт. В главните роли са Хоакин Финикс като френския генерал и Ванеса Кърби като съпругата му Жозефин. BBC посочва, че филмът ще е с продължителност три часа.

Очаква се продукцията “Наполеон” да излезе в кината по целия свят на 22 ноември.