50 Cent се подигра на Пъф Деди след шокиращите разкрития на Каси

50 Cent нанесе нов, безпощаден удар по дългогодишния си опонент Шон „Диди“ Комбс, осмивайки предполагаемата му страст към бебешкото олио с подигравателни снимки в социалните мрежи.

На фона на продължаващото дело срещу основателя на Bad Boy Records в Ню Йорк, обвинен в сексуално насилие, изпълнителят на In da Club публикува в Instagram три изображения, започвайки с екранна снимка от заглавие в People, което гласи:

„Каси твърди, че Диди ѝ е казал да влезе в надуваем басейн, пълен с бебешко олио“.

Заглавието бе придружено от съдебна скица, показваща бившата му приятелка, певицата Каси Вентура, да дава показания.

Следващото изображение – очевидно генерирано с помощта на изкуствен интелект – представя Комбс, носещ се върху надуваема патица в син басейн. Третата снимка, също създадена чрез AI, го показва усмихнат в басейн, заобиколен от стотици бутилки бебешко олио – препратка към информацията, че над 1000 такива бутилки са били открити по време на обиск на имотите му от ФБР през март 2024 г.

„По дяволите, той направи всички тези простотии, за да стигне дотук. SMH“, написа 50 Cent под снимките във вторник. „Това е по-лудо и от обикновена лудост“, добави той.

Изказването му е пряко свързано с показанията на Каси, дадени същия ден, в които тя разказва, че Комбс я е принудил да влезе в надуваем басейн, пълен с бебешко олио, в хотелска стая. „Изляхме го по телата си и блестяхме“, казва тя по време на графичните си показания.

Каси също така споделя, че в онзи момент е била облечена и не е желаела да участва в случващото се. „Щом Шон искаше нещо да се случи, то се случваше“, допълва тя, цитирана от People.

В понеделник 50 Cent отправи още една остра атака срещу Комбс чрез друга публикация в социалните мрежи. Поводът – изказване на прокурорите по време на откриващите пледоарии, в което се твърди, че Комбс е принудил ескорт да „уринира в устата на Каси“, карайки я да се чувства сякаш „се задушава“.

Процесът срещу Комбс започна в понеделник. Той е обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, рекет и транспортиране за проституция.

Каси Вентура – с която Диди имаше дългогодишна връзка – е ключов свидетел на обвинението. В показанията си 38-годишната певица разкрива детайли за предполагаемо физическо, сексуално и емоционално насилие.

Във вторник тя разказа за прословутите секс партита на Комбс, известни като „Freak-Off“, като отбелязва, че най-дългото от тях е продължило четири дни.

Това далеч не е първият път, в който 50 Cent се подиграва на опозорения музикален магнат.

Двамата рапъри са в конфликт от години, като 50 редовно поддържа напрежението чрез провокативни публикации в социалните мрежи.

През декември 2024 г. той използва Instagram, за да атакува Комбс с AI-видео, изобразяващо арест по обвинение в изнасилване на 13-годишно момиче на домашно парти през 2000 г., в което се твърди, че е участвал и Джей Зи. (Джей Зи категорично отрече обвиненията, наричайки ги „клевета“, и по-късно заведе дело за уронване на репутацията.)

Конфликтът между 50 Cent и Комбс датира още от 2006 г., когато в парчето The Bomb рапърът намекна, че Комбс знае кой е убиецът на Биги Смолс.

Враждата им периодично се разгаря, като през 2023 г. отново избухна с пълна сила след като Каси заведе дело за сексуално и физическо насилие срещу Комбс.

