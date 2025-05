Делото срещу Пъф Деди започва, ето каква присъда може да получи

С едем месеца след ареста му, който привлече широка обществена и медийна внимание, започва наказателният процес срещу хип-хоп магната Шон „Диди“ Комбс.

Трикратен носител на „Грами“ и един от най-влиятелните хип-хоп продуценти през последните три десетилетия — известен още като Puff Daddy, P Diddy и „Love“ — рапърът и основател на Bad Boy Records днес се изправя пред сериозни наказателни обвинения в САЩ, както и пред редица граждански искове.

Комбс пледира невинен по всички обвинения, заявявайки, че сексуалните му връзки са били по взаимно съгласие, и категорично отрича всякакви неправомерни действия.

