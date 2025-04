Процесът срещу Пъф Деди: Какво трябва да знаем за обвиненията срещу рапъра

С едем месеца след ареста му, който предизвика широк обществен отзвук, процесът срещу хип-хоп магната Шон „Диди“ Комбс предстои да започне.

Федерален съдебен процес ще започне на 5 май 2025 г. в съда "Даниел Патрик Мойнихън" в Манхатън.

Трикратен носител на наградата „Грами“ и един от най-влиятелните хип-хоп продуценти през последните 30 години — известен също като Puff Daddy, P Diddy и „Love“, откакто се прочу през 90-те години — рапърът и основател на Bad Boy Records днес е изправен пред сериозни наказателни обвинения в САЩ, както и пред редица граждански дела.

Diddy's legal team plans to bring up the embattled music mogul's mental capacity as a defense during his sex trafficking trial, TMZ reports. Sean "Diddy" Combs' sex trafficking trial starts next month. On Monday (April 28), TMZ reported the Bad Boy Entertainment founder's… pic.twitter.com/3LqtiDvGwY

Комбс се обяви за невинен по всички повдигнати обвинения. Той твърди, че сексуалните му връзки са били по взаимно съгласие и категорично отрича всякакви твърдения за неправомерно поведение.

55-годишният Комбс беше арестуван и обвинен през септември 2024 г., шест месеца след акции на федерални агенти в два от неговите имоти — в Лос Анджелис и Маями. Той е задържан в Ню Йорк от момента на ареста, като съдът му отказа освобождаване под гаранция, докато очаква началото на съдебния процес.

Комбс е изправен пред пет обвинения за тежки престъпления:

Заговор за рекет

Две обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация чрез сила, измама или принуда

Две обвинения за транспортиране с цел проституция

Първоначално рапърът беше обвинен в три престъпления — рекет, трафик на хора и транспортиране с цел проституция. През април бяха добавени още две обвинения — по едно за трафик на хора и транспортиране.

Той пледира „невинен“ по всички обвинения.

A U.S. judge on Friday denied Sean Diddy Combs' bid to delay his upcoming sex-trafficking trial by two months. https://t.co/SBtnX6TIsI pic.twitter.com/6lMog8jpZ5

Рекетът, в общи линии, представлява участие в незаконна схема или организация. Обвинението попада под обхвата на американския Закон за повлияни от рекет и корупция организации (RICO).

Според Министерството на правосъдието на САЩ, дори „заговор за нарушаване“ на закона се счита за престъпление по RICO.

В обвинителния акт срещу Комбс се твърди, че в периода от 2008 до 2024 г. той е „ръководил престъпна конспирация, ангажирана с трафик на хора с цел сексуална експлоатация, принудителен труд, отвличане, палеж, подкуп и възпрепятстване на правосъдието, наред с други престъпления“, съобщи прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

Очаква се четирима души да свидетелстват срещу Комбс по време на наказателния процес. Трима от тях са поискали анонимност и ще бъдат наричани с псевдоними в съдебната зала и пред медиите.

Една от обвинителките — обозначена като Жертва 1 в съдебните документи — е заявила, че ще свидетелства под собственото си име.

През ноември 2023 г. бившата партньорка на Комбс — R’n’B певицата Каси (пълно име: Касандра Вентура) — заведе граждански иск, в който го обвини в трафик на хора, изнасилване, употреба на наркотици и системен физически тормоз в продължение на 10 години.

Делото беше уредено още на следващия ден. Условията по споразумението не бяха оповестени, но Комбс не призна вина и публикува изявление, в което категорично отрече „обидните и скандални“ обвинения.

Шест месеца по-късно в публичното пространство се появиха видеозаписи от хотел в Лос Анджелис от 2016 г., в които се твърди, че се вижда как Комбс удря и рита Каси в коридора.

Малко след това той публикува видео с извинение, в което заяви, че поведението му във видеото се е случило в момент, когато е „ударил дъното“, че то е било „непростимо“ и че е „отвратен от себе си“.

Адвокатите на рапъра описаха видеото като „моментен поглед върху сложна, но съгласувана връзка, продължила десетилетие“.

Lawyers for Sean Combs lost their bid to keep all footage of his hotel assault on his former girlfriend, Casandra Ventura, out of his racketeering and sex trafficking trial, which starts next month. https://t.co/Nj1w0jBQAX