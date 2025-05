„Контрол, страх и насилие“: Показанията на Каси срещу Пъф Деди разтърсиха съда

Б ившата приятелка на Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) – Касандра Вентура – даде емоционални показания в съда, заявявайки, че хип-хоп магнатът е контролирал целия ѝ живот и я е принуждавал към „унизителни“ сексуални действия. Изказването ѝ бе част от делото срещу Комбс, обвинен в трафик на хора и други престъпления.

Като ключов свидетел на прокуратурата, Вентура описа пред съда физическото и емоционалното насилие, на което е била подложена от страна на рапъра. Това включвало така наречените „фрийк-оф“ – сексуални срещи, в които тя и Комбс участвали заедно с мъже ескорти и компаньонки.

Роднини и приятели на Комбс присъстваха в съдебната зала, за да окажат подкрепа. Юридическият му екип все още не е разпитвал Вентура.

Шон Комбс е пледирал невинен по редица обвинения, сред които заговор за рекет, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и транспортиране с цел проституция.

Внимание: Следващата информация съдържа подробности, които може да се сторят смущаващи на някои читатели.

Прокурорите започнаха с разпит на Вентура – една от двамата основни свидетели по делото – относно 11-годишната ѝ, периодична връзка с Комбс. Днес 38-годишна и бременна с третото си дете, тя се запознава с него, когато е едва 19-годишна, току-що започваща кариерата си певица. По онова време той е на 37.

Звукозаписната компания на Комбс сключва договор с Вентура, след което започва и романтичната им връзка. Според нейните думи, тя е вярвала, че са в моногамна връзка, въпреки че впоследствие научава, че той е имал и други партньорки.

„Влюбих се в невероятния предприемач и музикант“, каза тя, но добави, че скоро започнала да вижда и друга, тъмна страна на партньора си.

Според Вентура, Комбс е искал да контролира всяка част от живота ѝ – от външния ѝ вид до професионалната ѝ дейност. Той плащал за дома ѝ, автомобилите, мобилния телефон и технологиите, които понякога ѝ отнемал, за да я „накаже“.

„Контролът беше всичко – от това как изглеждам, до това върху какво работя“, свидетелства тя.

По нейните думи, контролът постепенно е прераснал във физическо насилие. „Често ме удряше по главата, буташе ме, влачеше ме и ме риташе“, каза тя през сълзи. В резултат на насилието е имала подути устни, синини около очите и подутини по челото.

Съдът изслуша подробности за т.нар. „откачени“ сексуални срещи. Според Вентура, още в първата година от връзката им Комбс я въвежда в подобни практики. Те наемали мъжки ескорти или стриптийзьори, които правели секс с нея, докато Комбс наблюдавал.

Първоначално тя се съгласявала, за да го „направи щастлив“, но скоро тези преживявания я накарали да се чувства унизена. Понякога срещите продължавали от три до четири дни.

„Чувствах се ужасно в кожата си“, заяви тя в съда, бършейки сълзите си. „Това ме караше да се чувствам безполезна.“

Вентура добави, че никога не е искала да прави секс с друг, освен с Комбс. За да се справи с емоционалния натиск, тя редовно приемала наркотици – марихуана, екстази и кетамин – както за да удовлетвори Комбс, така и за да се „дисоциира“.

„Наркотиците бяха начин да не усещам реалността – да правя секс с непознат, с когото не исках да съм“, каза тя.

Прокурорите притиснаха Вентура за детайли относно сексуалните събития, които тя наричала „откачени“. Според показанията ѝ, Комбс ѝ давал указания да намира мъже ескорти, стриптизьорки и танцьорки, с които тя да прави секс пред него.

Мъжете били наемани чрез стриптийз агенции и сайтове като Craigslist. Заплащането варирало между 1500 и 6000 долара в брой, в зависимост от представянето им.

Срещите се провеждали в различни градове по света – Лос Анджелис, Ню Йорк, Лас Вегас, Ибиса. Понякога Комбс докарвал мъжете със самолет по време на ваканции, като използвал персонала си да организира пътуванията, представяйки ги като „нови служители“.

