5 реакции на тялото към стреса

С поред клиничния психолог Мария Манина, когато нервната система засече заплаха, тя задейства поредица от реакции в тялото, за да ни спаси.

Let’s make school year 2023-2024 the best yet by practicing healthy coping strategies for stress management. Check out these tips from the Center for Disease Control and Prevention! #NPSMentalHealthMonday



Tips for Coping with Stress ➡️ https://t.co/ihgzTlcv7M pic.twitter.com/Gc8jAeJcbI — Norman Schools (@NormanSchools) August 21, 2023

Какво точно се случва?

Първо дишането се забавя, сърдечната честота се ускорява и в някои случаи се усеща пулсация, често в слепоочията.

Освен това човек започва да се изпотява обилно на студени или горещи вълни. Повишената тревожност задейства симпатиковата нервна система, която е отговорна за реакции, като борба или бягство. В резултат на това се активират потните жлези, което води до повишено изпотяване.

SOULFUL SUNDAY - Stress Survival Guide...!!

.

.

SOULFUL SUNDAY - Stress Survival Guide...!!



The chronic stress survival guide: how to live with the anxiety and grief you can't escape.



- Take your stress seriously.

- Find solutions that work for you.... https://t.co/YpfgEzGtQb pic.twitter.com/W1cbWlYWEN — Masterdoctor Wellness ( Dr B Jagadish) (@MasterdoctorIn) July 24, 2022

Също така, според експерта, в момент на нервно напрежение кръвта започва да тече по-активно във вътрешните органи и главата, за да им осигури необходимото количество кислород и хранителни вещества. В резултат на това кръвоносните съдове разположени в крайниците се стесняват, което води до усещането за студ и изтръпване на ръцете и краката.

При повишена тревожност има усещане за „омекване“ на краката - човек губи усещането за опора и контакт с повърхността. В такива моменти се чувстваме слаби, сякаш се носим в пространство с нулева гравитация и краката ни са нестабилни.

Как да се справим с тези физиологични прояви?

It is important to learn how to control your stress levels. Stress is a part of life, but it is important to take time for yourself and do something that will de-stress you. https://t.co/ESw6VrT4mC #hybridworking #workstress #wednesday pic.twitter.com/eLLuLrTNLN — Imagine Works (@imworksofficial) November 23, 2022



Първо, опитайте трезво да определете дали наистина сте в опасност. Освен това, каквото и да се случва, започнете да излизате от това състояние възможно най-скоро. Психологът съветва да дишаме дълбоко и премерено и да насочим фокуса и концентрацията си върху дишането. Постепенно сърдечният ритъм ще започне да се нормализира, пулсът и кръвообращението в органите ще се възстановят и физиологичните усещания, които изпитвате, ще започнат да отслабват и намаляват.