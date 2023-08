Сутрешен дневник или как 15 минути на ден ще преобразят живота ви

В ъзможно ли е да победим безпокойството, да станем по-уверени, по-успешни и по-щастливи само като отделяме по 15 минути на ден? Много психолози смятат, че това е съвсем реално, ако превърнете техниката на сутрешното попълване на дневник в навик.

Как се попълва "сутрешен дневник"?

What are Morning Pages? How One New Habit Changed My Life https://t.co/xTs1ryMCcs pic.twitter.com/fKqx8OGB1g — Tracy Algar (@tracyalgar) December 16, 2017

За да работи техниката, е важно да следвате прости правила. Първо, трябва да пишете на ръка, всякаквите джаджи като лаптопи, гласови бележки и подобните им не работят. Важно е ръката да е във връзка с емоцията и механичното действие.

Второ, „сутрешният дневник“ трябва да е първото нещо, с което се заемате когато се събудите. Така мозъкът ви все още е нямал време да изгради бариери и да постави филтри върху мислите ви. Важно е да бъдете в леко сънливо, спокойно състояние. Експертите съветват просто да поставите дневника и един химикал до леглото си, за да можете да започнете да пишете веднага щом отворите очи.

Morning pages: How 3 pages every morning changed my life | Zapier https://t.co/cpvCDH5NBU — whenifindtime (@whenifind_time) August 15, 2022

Третото правило е, че трябва да напишете 3 страници, не по-малко. Това е необходимо, за да можете да подредите мислите си. И накрая, не филтрирайте това, което пишете и не се опитвайте да създавате свързан текст. Нека това да са откъси от мисли, чувства, планове. Не е необходимо да ги препрочитате или анализирате.

Предимства на сутрешното попълване на дневник

Тази техника е чудесен заместител на медитацията. Помага за избистряне на ума, спиране на постоянния монолог в главата и потока от мисли. Да излеете излишното на хартия означава да се съсредоточите върху основното, да задържите вниманието си.

Основният ефект от попълването на "сутрешен дневник" е успокояване и намаляване на тревожността. Но освен това, за хората, които често се разсейват, тази техника ще бъде чудесен помощник. Оставяйки мислите си на хартия, ще ви бъде много по-лесно да се концентрирате през деня, като същевременно ще можете да поддържате производителността си.

This column will change your life: Morning Pages https://t.co/kkiHMcVA4x — MoonCanto (@Inxmagix) August 18, 2022

Друг плюс от тази практика е развиването на способността да се фокусирате върху доброто и позитивното. След известно време ще видите, че преди не сте забелязвали толкова често приятните си мисли и малките радости, които ви се случват и, че животът не е толкова мрачен, колкото сте го възприемали.

Алтернатива

Ако не искате да водите такъв хаотичен дневник, можете леко да коригирате техниката. Например, направете си дневник на благодарността. Това ще ви помогне да бъдете по-оптимистични, вдъхновени през деня и освен това насочването на съзнанието ви към благодарността ви учи да виждате възможности в ежедневието си, а не проблемите.

Morning pages: How writing when waking up changed my life - Metro - https://t.co/8BYjs4YwJE — Weight Loss Bujo (@weightlossbujo) March 28, 2022

Друг вариант е самонастройката. За да правите това, всеки ден трябва да си зададете, да се настроите какви чувства, мисли, емоции ще изпитате.

"Днес искам..."

„Ще бъда особено внимателна към...“

„Знам какво може да ми попречи днес и аз…“

„И аз също искам да мисля / мечтая / изясня за себе си днес ...“

Обърнете внимание, че говорим за мисли и емоции и тази техника ви позволява да се отнасяте към тях по-внимателно и да анализирате света, който сте си изградили и, в който живеете. И така, нека намерим хармония с вътрешния глас.