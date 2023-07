Какво представляват антиоксидантите: Трябва ли да ги приемате като хранителни добавки

А нтиоксидантите са химикали, които пречат на окисляването. Процесът, при който атом или молекула губи електрони в резултат на химична реакция, така описват този процес експерти.

В контекста на здравословното хранене антиоксидантите са вещества, съдържащи се в хранителните продукти, които помагат да се предпазят биологичните молекули, като ДНК, от тази потенциално разрушителна дейност. Тези вещества включват витамини С и Е, микроелементи като селен и цинк, както и други често срещани растителни съединения като ликопен и флавоноиди.

Диетата, която включва разумна комбинация от плодове, ядки, зеленчуци и гъби, трябва да съдържа достатъчно антиоксиданти, за да предпази клетъчния механизъм от оксидативен стрес (сериозно нарушаване на баланса между продукцията на свободни радикали и антиоксидантната защита, в полза на оксидантите).

Как окисляването вреди на тялото ни?

Оксидативното увреждане настъпва, когато от важна биохимична структура, се отдели електрон. Пример за подобна структора е база в генетичния код или аминокиселините, изграждащи протеините.

Прости промени в ДНК могат да превърнат дадена база в нещо различно, променяйки поведението ѝ, така че тя вече да не следва същата последователност. Промяната на части от белтък може да намали вероятността те да се разпаднат. Това от своя страна води до токсични струпвания. Окисляването на мазнините, изграждащи мембраните на клетките, може да ги направи по-малко гъвкави, да съкрати живота им или да ги направи по-малко умели в изпълнението на работата им.

Въпреки че телата ни разполагат с механизми за възстановяване, които могат да се справят с тези вредни промени, с напредването на възрастта проблемите могат да се натрупват. Пропускат се мутации, образуват се струпвания на протеини и се увеличават рисковете от заболявания като рак или дори невродегенеративни състояния като Паркинсон.

Дори в най-добрия случай оксидативният стрес може да ускори значително процесите на стареене. Посивяването на косата и появата на бръчки е невъзможно да бъдат избегнати, но може да не се подпомогнат от химически процеси, които навлизат и крадат няколко електрона тук и там.

Какво причинява оксидативния стрес?

Телата ни естествено произвеждат редица химически продукти, наречени свободни радикали, в резултат на типичните метаболитни процеси. Те включват реактивни кислородни форми като водороден пероксид, който е едновременно разрушителен и - при определени обстоятелства, полезен елемент.

За да се справят с тези реактивни видове, телата ни произвеждат и ензими с антиоксидантни свойства. Такива ензими контролират свободните радикали, които произвеждаме, като бързо заместват изгубените електрони или поглъщат радикалите, преди да могат да причинят вреда.

Околната среда също може да бъде източник на свободни радикали. Абсорбирането на замърсители, включително цигарен дим и токсични метали, може да претовари вътрешните защитни механизми на организма ни и да увеличи оксидативните увреждания.

Имате ли нужда от антиоксидантни добавки?

С помощта на собствените ни ензими и антиоксидантите, които събираме с храната, тялото ни е добре подготвено да се справи с оксидативния стрес. Добавянето на още антиоксиданти към тези, които си набавяме с хранителните вещества не е препоръчително. Проучванията през десетилетията не са открили признаци, че антиоксидантните добавки могат да намалят рисковете от влошаване на здравето или да се борят със стареенето.

Доказателствата сочат в обратна посока. Метапроучване от 2007 г. на рандомизирани проучвания установява, че има увеличение на смъртността сред групите, които са приемали антиоксидантни добавки. Необходими са допълнителни изследвания, за да се разбере, защо допълнителните антиоксиданти не намаляват оксидативния стрес в организма и какво евентуално може да го направи.

