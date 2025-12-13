Любопитно

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Гостите на града ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма

13 декември 2025, 07:14
Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма
Източник: iStock photos/Getty images

А трактивно спускане по ски пистите и празнична програма бележат началото на зимния сезон в Банско. В събота (13 декември) курортът поставя началото на ски сезона от 11:00 часа под връх Тодорка, а от 17:30 часа гостите на Банско ще могат да се насладят на кулинарна дегустация и фолклорна програма на централния площад в града, съобщиха от планинската община.

Специални гости на откриването са ски легендите Джорджо Рока и Марк Жирардели, които ще се изправят един срещу друг с отбори от любители в състезанието „Влез в отбора на шампиона“ преди обяд на пистите под Тодорка, както и в атрактивното спускане с децата от ски училище „Юлен“. Рока и Жирардели ще бъдат и сред гостите на вечерната програма, когато ще се постави официално начало на сезона.

"Откриването на сезона в Банско винаги е празнично събитие, за което се подготвяме дълго преди официалния му старт", каза за БТА на прага на официалното начало на зимния сезон 2025/2026 г. кметът на планинската община Стойчо Баненски. Той посочи, че в подготовката за зимния сезон участват общината, концесионерът на ски зоната, туристическият бизнес, доставчиците на услуги, търговците и жителите на курортния град. По думите му, това е така, тъй като зимният туризъм е структуроопределящият отрасъл за икономиката на града и общината. 

От началото на годината до 30 септември планинският курорт е посрещнал близо 285 000 туристи, колкото са и туристите, посетили Банско за първите девет месеца от 2024 г.

До края на септември тази година 132 000 са туристите от страната, съобщиха за БТА от Община Банско. От чуждестранните туристи най-много са посетили курорта от Израел – 24 500, следвани от Румъния – 23 200. Туристите от Великобритания и от Гърция са съответно 19 000 и 18 000, близо 12 000 са туристите от Северна Македония. От началото на годината Банско е посрещнало по близо десет хиляди туристи от Сърбия и Турция. Гости планинският град е посрещнал още от Германия, Ирландия, Кипър, Молдова, Чехия, Косово, Унгария и други.

Реализираните нощувки от посетителите на курорта за първите девет месеца от годината са почти 900 000.

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова    
банско ски зима сезон откриване
Последвайте ни
Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

Борисов: В ГЕРБ никога не сме управлявали напук

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

Крал Чарлз III сподели

Крал Чарлз III сподели "добри новини" за своето раково заболяване

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Милиардери с фамилия Peugeot се борят за власт в Stellantis

Милиардери с фамилия Peugeot се борят за власт в Stellantis

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 13 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как сперма с ракова мутация се разпространи в цяла Европа

Как сперма с ракова мутация се разпространи в цяла Европа

Свят Преди 21 минути

В продължение на 15 години мъж с рядка генетична мутация, причиняваща рак в детска възраст, е предоставял спермата си на банка за сперма

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

Свят Преди 25 минути

В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

Свят Преди 10 часа

Досега всичките 27 страни членки трябваше да гласуват единодушно на всеки шест месеца руските активи да продължат да бъдат замразени

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Свят Преди 10 часа

Демократите заявиха, че още изображения ще бъдат публикувани "в идните дни и седмици“

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Свят Преди 11 часа

Тази сутрин кални води започнаха да заливат домове, а призивите на властите местните жители да се евакуират станаха по-настоятелни

<p>Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина&nbsp;</p>

Известната писателка Джоана Тролъп, майстор на семейните саги, почина на 82 години

Свят Преди 11 часа

Издателите й "Пан Макмилън" изразиха почитта си към тази "духовна, мъдра и съпричастна" авторка

<p>&quot;Уолстрийт джърнъл&quot; анализира последиците след оставката на кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Свят Преди 12 часа

Правителството падна на 11 декември след вълна от улични протести на младежи срещу дълбоко вкоренената корупция

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

Свят Преди 12 часа

"Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516"

<p>Мелони получи награда, вдъхновена от Маргарет Тачър</p>

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Свят Преди 12 часа

Тя е "интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

България Преди 13 часа

От колата излизаха пламъци и гъст дим

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Свят Преди 13 часа

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуския държавен авиопревозвач

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Свят Преди 14 часа

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Свят Преди 14 часа

Тръмп последователно отрича каквото и да е неправомерно поведение във връзка с Епстийн

Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Свят Преди 14 часа

Той поздрави военнослужещите по повод Деня на Сухопътни войски

Иран арестува нобелистката Наргес Мохамади отново

Иран арестува нобелистката Наргес Мохамади отново

Свят Преди 14 часа

Нейни поддръжници от месеци предупреждават, че има риск Мохамади пак да бъде вкарана в затвора, след като през декември 2024 г. тя бе освободена

.

Как да се откажете от солените храни за 14 дни

Любопитно Преди 15 часа

Желанието за солени храни е просто вкусов навик, а не физиологична нужда

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 декември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 13 декември, събота

Edna.bg

ЦСКА срещу коварния Локо София в директен спор за 1/4-финал в SESAME Купа на България

Gong.bg

Завързан сблъсък между Спартак Варна и Ботев Пловдив на "Коритото" за SESAME Купа на България

Gong.bg

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Nova.bg

Златни сватби в Казанлък: 70 двойки обновиха обетите си след 50 години брак

Nova.bg