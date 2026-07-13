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13 юли: На 6 сантиметра от хаоса – куршумът, който взриви САЩ

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 юли 2026, 09:12
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И ма моменти, в които едно леко движение на главата, един инстинктивен жест или просто каприз на вятъра решават съдбата не просто на един човек, а на цяла свръхдържава.

На 13 юли 2024 г., в тихото фермерско градче Бътлър, щата Пенсилвания, американската история беше на броени милиметри от това да потъне в безпрецедентен хаос.

Опитът за убийство на Доналд Тръмп, тогава кандидат-президент на Републиканската партия, не просто взриви медийното пространство – той се превърна в най-драматичния политически атентат в САЩ от четири десетилетия насам, оставяйки ни емблематични кадри, които веднага заеха своето място в учебниците.

Всичко започва под палещото лятно слънце на откритото изложбено пространство Butler Farm Show. Хиляди поддръжници са се събрали, за да чуят речта на Тръмп. Атмосферата е типична за предизборен митинг – силна музика, транспаранти и еуфория.

Никой в тълпата, нито дори агентите от Сикрет Сървис, не подозира, че на покрива на близка производствена сграда, само на 135 метра от трибуната, един 20-годишен младеж вече е заел позиция с полуавтоматична пушка в ръка.

Секундата, която спря дъха на света

Часовникът показва точно 18:11 ч. Доналд Тръмп говори пламенно от подиума, коментирайки данни за нелегалната имиграция, показани на голям екран вдясно от него. За да погледне графиките, той рязко извърта и накланя главата си настрани. Точно в тази милисекунда отекват първите сухи, режещи пукоти.

„Оу“, възкликва бившият президент, хващайки се за дясното ухо, по което веднага избива ярка кръв. Куршумът буквално пронизва горната част на ушната му мида. Последвалият залп от още няколко изстрела превръща площада в бойно поле.

Агентите от Сикрет Сървис реагират светкавично, връхлитайки върху Тръмп, за да го покрият с телата си, докато по високоговорителите отекват писъци на ужас от хората по трибуните. Снайперистите на контратерористичния отряд неутрализират стрелеца секунди по-късно, но куршумите му вече са взели своята невинна жертва – в публиката загива 50-годишният Кори Комператоре, бивш пожарникар, който в последните си мигове покрива съпругата и дъщерите си, за да ги спаси. Още двама души са критично ранени.

Иконичният кадър от руините на сигурността

Това, което се случва в минутите след стрелбата издигна събитието от криминален инцидент до исторически мит. Когато агентите вдигат Тръмп, за да го евакуират към бронираната лимузина, той спира за момент. Лицето му е разчертано от поточета кръв, обувките му са паднали в суматохата, но той вдига свития си в юмрук юмрук високо към небето и изкрещява три пъти към тълпата: „Борете се! Борете се! Борете се!“.

Обективът на фотографа Еван Вучи от Associated Press улавя този миг под развяващото се американско знаме. Тази снимка мигновено се превърна в съвременна класика – визуален символ на непокорство за едни и мощен политически инструмент за други. Вълната от медийно внимание окупира глобалния свят.

Последваха седмици на тежки разследвания, които разкриха шокиращи пропуски в сигурността – от пренебрегнати сигнали на граждани, забелязали стрелеца по-рано, до липсата на координация между местната полиция и федералните агенти. Скандалът беше толкова мащабен, че доведе до официалната оставка на директора на Сикрет Сървис, Кимбърли Чийтъл.

Наследството на един белег

Опитът за убийство от 13 юли 2024 г. остави дълбок отпечатък не само върху тялото на Доналд Тръмп, но и върху цялата политическа култура на XXI в. Той оголи до краен предел бруталното разделение в американското общество и показа колко тънка е границата между думите и физическото насилие в модерната епоха.

Когато анализираме този ден през призмата на времето, става ясно, че Бътлър, Пенсилвания, се нареди до места като Далас и Мемфис – географски точки, превърнали се в символи на политическа уязвимост.

Онези шест сантиметра разлика в траекторията на куршума не само спасиха живота на един лидер, но и спестиха на света една напълно различна, непредсказуема и потенциално много по-тъмна реалност. Защото в онази гореща юлска вечер Америка не просто видя кръв – тя се погледна в огледалото на собствените си демони.

  • Счупеното крило на американската приказка

Има лета, които не се измерват в месеци, а в емоции, променили завинаги ДНК-то на една нация. За нас, българите, юли 1994 г. беше точно това – колективен транс, в който времето спря, площадите се превърнаха в морета от трибагреници, а единадесет мъже по къси гащета ни накараха да повярваме, че няма нищо невъзможно на този свят.

На 13 юли 1994 г. на стадион „Джайънтс“ в Ню Йорк, златната приказка на „Пеневата чета“ срещна своя незаслужен и болезнен край. В онзи горещ следобед България загуби полуфинала на Световното първенство от Италия с 2:1, а милиони сърца у нас бяха белязани от една от най-големите футболни несправедливости на века.

Преди този съдбоносен ден Стоичков, Балъков, Костадинов, Лечков и останалите герои вече бяха пренаписали историята. Те бяха детронирали световния шампион Германия и бяха накарали цялата планета да затаи дъх пред непокорния балкански дух. Но на полуфинала ги чакаше „Скуадра адзура“ – титан, воден от гения на Роберто Баджо.

Два бързи кинжала и лъвският отговор

Мачът започва под палещото американско слънце пред близо 75 хиляди зрители, по-голямата част от които стискат палци за италианците поради огромната им диаспора в Ню Йорк.

Българските лъвове излизат на терена уморени от емоционалния и физически изтощителен четвъртфинал срещу немците, а тактическата дисциплина на Италия се оказва безпощадна в първите минути.

Само в рамките на пет минути, между 21-вата и 25-ата, Роберто Баджо наказва грешки в българската отбрана с два гениални удара, които оставят безмълвен вратаря Борислав Михайлов. При 2:0 за Италия мнозина биха се предали, но не и този отбор. В края на полувремето Наско Сираков нахлува в наказателното поле, където е повален от италианската защита. Реферът посочва бялата точка, а Христо Стоичков хладнокръвно бележи своя седми гол в турнира, връщайки надеждата за цяла България. На почивката резултатът е 2:1, а психологическото предимство започва да се пренася в българския лагер.

Френският грях в Ню Йорк

Второто полувреме се превръща в истинска обсада на италианската врата. Българите диктуват темпото, атакуват настървено и търсят изравняването с цената на всичко. И тогава, в 70-ата минута, се ражда моментът, който и до днес кара всеки български запалянко да стиска зъби от ярост.

Наско Сираков овладява топката в наказателното поле на Италия и се опитва да я прехвърли, когато защитникът Алесандро Костакурта съвсем умишлено и явно спира полета ѝ с разперена ръка.

Това е стопроцентова, кристална дузпа, видима дори от последните редове на трибуните. Пред очите на милиарди телевизионни зрители обаче, френският съдия Жоел Киню остава безмълвен и подминава ситуацията с лека ръка.

Протестите на българските футболисти са ожесточени, но решението е взето. Този съдийски грях прекършва устрема на нашите момчета и спасява Италия от сигурно изравняване, оставяйки усещането, че някой в кулоарите на ФИФА просто не е искал финал между Бразилия и „малката“ България.

Краят на една ера и вечната слава

Когато прозвучава последният съдийски сигнал, мечтата за световната титла угасва. Христо Стоичков, верен на пиперливия си език, произнася пред камерите култовата фраза, че „Господ е българин, но съдията беше французин“. Въпреки сълзите по лицата на футболистите и горчивината от несправедливостта, този 13 юли не беше ден на поражение, а на безсмъртие.

„Пеневата чета“ падна в битката, но спечели нещо много по-ценно от златните медали – вечната любов и признателност на един цял народ, който в продължение на един месец забрави за сивотата на прехода, за бедността и политическите борби, за да се почувства горд, силен и единен.

Родени:

  • 1919 г. – роден е Гриша Филипов, министър-председател на България
  • 1940 г. – роден е Патрик Стюарт, английски актьор
  • 1942 г. – роден е Харисън Форд, американски актьор

Починали:

  • 1895 г. – умира Петко Славейков, български писател и публицист
  • 1954 г. – умира Фрида Кало, мексиканска художничка
  • 2005 г. – умира Асен Кисимов, български актьор
Автор: Надежда Неменски
Доналд Тръмп Опит за убийство САЩ 94 Пеневата чета Христо Стоичков 13 юли Политическо насилие Футбол Съдийска несправедливост Сикрет Сървис
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