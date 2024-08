Криси Тейгън разкри, че 6-годишният ѝ син е диагностициран с диабет тип 1

С инът на Криси Тейгън и Джон Леджънд Майлс е диагностициран с диабет тип 1.

38-годишният модел сподели новината в прочувствена публикация в Instagram.

„Много от вас забелязаха нещо малко специално в една снимка, която публикувах преди няколко дни – Луна, Майлс и аз празнуваме Симон [Байлс] ​​и отбора на САЩ“, написа тя до снимка на себе си и двете ѝ най-големи деца.

„Майлс беше вдигнал ръката си и толкова много от вас протегнаха ръце, за да кажат най-красивите и невероятни думи, които някога съм виждала“, продължи Тейгън. „Забелязахте неговия монитор за диабет тип 1 и изразихте толкова много любов и насърчение по всякакъв възможен начин.“

„Един различен, нов свят за нас“, написа тя, като добави, че са дали на 6-годишния Майлс първата му инжекция предишната вечер.

Диабет тип 1 е хронично състояние, което кара панкреаса да не произвежда достатъчно инсулин за тялото. Инсулинът е хормон, който тялото използва, за да позволи на захарта (глюкоза) да навлезе в клетките и да произведе енергия, според Mayo Clinic .

Няма лечение за диабет тип 1, но може да се управлява с инсулинови инжекции, диета и внимателно наблюдение.

Тейгън призна, че знае, че „нещата могат да бъдат много по-лоши“.

„Толкова много родители по света преминават през необозрими неща, които никога не бих могла да си представя“, каза тя.

Тейгън обясни, че са открили диабета на Майлс преди няколко седмици, когато той е бил в болница с чревна инфекция, причинена от бактерии в храната или водата. Тогава и лекарите забелязват, че нещо не е наред с кръвната картина на младежа. След допълнителни тестове на Майлс е поставена диагнозата диабет тип 1.

