Кафето намалява риска от инсулт, диабет и рак на гърдата

Кафето е част от нашето ежедневие. То ни помага да се събудим сутрин и ни поддържа енергични през целия ден. Но колко често се замисляме за последиците за здравето от многобройните чаши кафе, които консумираме?

Според експерта д-р Джонатан Морис, професор по съвременна история в Университета в Хертфордшир, кафето подпомага храносмилането, но и има още изненадващи ползи.

Според Националната асоциация на производителите на кафе, в допълнение към подпомагането на храносмилането, кофеинът може да бъде свързан с много ползи за здравето, включително намален риск от инсулт, диабет и рак на гърдата след менопауза.

„Кафето съдържа значителни количества разтворими фибри (в този случай горещо свареното е предимство, тъй като се извлича по-добре) - в действителност същото кафе Starbucks Grande Brewed Coffee ще ви даде около 3 грама или около 10% от дневните ви нужди от фибри“, казва Морис. "Всъщност около 30% от нас съобщават, че кафето действа като бързодействащо слабително средство - нелош начин да поддържате редовността си, както казваме в Обединеното кралство. Въпреки това, не забравяйте, че след като добавите мляко, сметана, сиропи и т.н., вие го превръщате от храносмилателна напитка в десерт."

Попитахме д-р Морис какви са разликите в трите най-често срещани вида печено кафе - светло, средно и тъмно.

„При тъмните печени кафета преобладава вкусът на самото изпичане, поради което те често се използват за кафета с по-ниско качество“, казва Морис. „Това е особено важно, когато вземем предвид, че от двата вида кафе, отглеждани с търговска цел, по-евтиният - робуста, е широко възприеман като с по-слаб горчив гумен вкус, който се преодолява най-добре чрез тъмно изпичане.“

Съдържанието на кофеин в робуста е два пъти по-високо от това в арабика - по-стария вид, използван за производство на кафе, казва Морис. Разликата в концентрацията вероятно ще има различно физиологично въздействие върху организма и несъмнена разлика във вкуса, добави той.

„Ако се притеснявате от съдържанието на кофеин, започнете с установяване дали предпочитаното от вас кафе е съставено от 100% зърна Арабика“, казва Морис.

