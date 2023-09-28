Ето кои са кандидатите за кмет на Кюстендил

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В ече е ясно кой ще се включи в оспорваната битка за кметското кресло в Кюстендил.

Ето и имената на кандидатите, както и партиите и коалициите, които ги подкрепят, съобщени на страницата на Общинската избирателна комисия:

Младен Стоянов Ризов - АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Петър Георгиев Паунов - ГЕРБ

1. Йордан Каменов Тодоров - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

5. Катя Костова Николова - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

16. Стоян Иванов Иванов - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

26. Огнян Огнянов Атанасов - Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

28. Юрий Методиев Хранов - ЛЕВИЦАТА!

42. Мира-Йоанна Миркова Атанасова - ВЪЗРАЖДАНЕ

61. Здравко Стойнев Милев - КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)

66. Кристиян Георгиев Иванчов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ