Божанов поиска оставката на Гълъб Донев заради писмото до ЕК

Съпредседателят на „Да, България“ и заместник-председател на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов отхвърли във Facebook версиите на представители на властта, че документите на опозицията са предоставени от Борисов, Горанов, Екатерина Захариева или Илияна Цанова. „Не, не е нито един от тях, нито ни ги е дал Агент 007, Агент Смит, Бъгс Бъни или Бисквитеното чудовище“, написа той.

Гълъб Донев: Правителството не е предлагало пренасочване на вноски от втория пенсионен стълб

Коментарът му е по повод кореспонденцията между правителството и Европейската комисия (ЕК) относно втория пенсионен стълб.

„Не е важно как сме го получили“

Според Божанов въпросът не е как опозицията е получила документа, а че управляващите отричат неговата достоверност.

„Но не е важно как сме го получили. Важното е, че лъжете и мажете. И продължавате. С оправдания по студията и социалните мрежи. Някой ви е казал, че атаката е най-добрата защита и измисляте всякакви глупости“, пише Божанов.

Своята публикация той завършва с призив: „И затова Гълъб Донев трябва да си подаде оставката.“

Спорът за писмото от 2 ноември

Божанов и другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев показаха писмо, за което твърдят, че е изпратено от Гълъб Донев до ЕК на 2 ноември. Според тях с него финансовият министър заявява пред Комисията, че иска да пренасочи част от вноските от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ).

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„Изпращайки това писмо, казва на ЕК много ясно, че иска да пренасочи част от вноските от втория пенсионен стълб към НОИ“, заявиха от формацията.

Позицията на Донев

Гълъб Донев отрече правителството да е предлагало пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към НОИ. В официална позиция до медиите той уточни, че подобно предложение не фигурира нито в официалното му писмо до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., нито в проекта на държавния бюджет за 2027 г., представен в детайли на 6 ноември.

Проданов: В бюджета и в писмата до ЕК няма промени във втория пенсионен стълб

По-рано в ефира на БНТ председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов заяви, че не може да знае какво е обсъждано на експертно ниво и че в официалния документ до ЕК такова предложение няма.