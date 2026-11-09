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Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

Средно за Евросъюза показателят се е повишил с 6,8% от 2015 г. насам, сочат данни на Евростат

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

9 ноември 2026, 16:12
Жилища срещу доходи: България с трети най-голям спад в ЕС – 16,2%

България е сред трите държави в Европейския съюз с най-голямо подобрение на съотношението между цените на жилищата и доходите на домакинствата през последните десет години. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на 9 ноември.

През 2025 г. показателят у нас е с 16,2% по-нисък в сравнение с 2015 г. По-силен спад е отчетен само в Румъния (-42,8%) и Финландия (-25,2%).

За ЕС като цяло картината е обратна. Съотношението между цените на жилищата и доходите е нараснало с 6,8% за десетилетието, което означава, че средно в съюза имотите са поскъпвали по-бързо, отколкото са се увеличавали доходите на домакинствата.

Къде цените изпревариха най-много доходите

Показателят се е повишил в 17 държави членки и е намалял в останалите 10. Най-голямо увеличение е регистрирано в Португалия, където съотношението е скочило с 60,8%. Следват Нидерландия (+34,3%), Унгария (+26,5%), Чехия (+25,8%) и Испания (+24,5%).

Какво точно измерва показателят

Съотношението сравнява изменението на цените на жилищата с изменението на доходите на домакинствата на човек от населението спрямо базова година. Когато цените растат по-бързо от доходите, показателят се повишава. Когато изостават от тях, той намалява, а когато двете величини се променят с еднакъв темп, остава без промяна.

Евростат уточнява, че данните показват как се е променило съотношението във всяка страна във времето. От тях обаче не може да се направи класация в коя държава за покупката на жилище са нужни най-малко годишни доходи.

Два исторически пика за ЕС

Статистическата служба следи и т.нар. стандартизирано съотношение, което показва доколко цените на жилищата спрямо доходите са над или под дългосрочната средна стойност на показателя, изчислена от 2000 г. насам.

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По този показател в ЕС ясно се открояват два върха. През 2007 г., преди световната финансова криза, съотношението е било със 7,9% над дългосрочната си средна стойност, а през 2022 г. – със 7,4% над нея.

Между двата пика показателят спада до 6,4% под средното равнище през 2014 г., след което отново тръгва нагоре. След понижения през 2023 и 2024 г. той се връща малко над дългосрочната си средна стойност през 2025 г. – с 0,03%.

Индикатор за дисбаланси на пазара

Стандартизираното съотношение помага да се откроят потенциални дисбаланси на жилищния пазар. По тази причина то се използва като допълнителен индикатор в таблото с показатели по Процедурата за макроикономически дисбаланси на ЕС.

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За по-пълна оценка на достъпността на жилищата се вземат предвид и броят годишни доходи, необходими за покупка на имот, както и разходите за финансирането ѝ с ипотечен кредит. Евростат следи отделно и дела на текущите жилищни разходи в разполагаемия доход на домакинствата.

Редактор: Маргарита Костадинова
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