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Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина

Куфарът бил изоставен до контейнер за отпадъци

Николай Киров Николай Киров

9 ноември 2026, 16:37
Тяло на жена в куфар намериха в центъра на Атина
Източник: iStock

Г ръцката полиция разследва смъртта на 24-годишна жена от Буркина Фасо, чието тяло е открито в куфар, изоставен до контейнер за отпадъци в централната част на Атина, съобщиха гръцки медии.

Куфарът е намерен в неделя вечерта от мъж, живеещ в района. Вниманието му било привлечено от силна миризма и показващ се от куфара човешки крайник. Мъжът уведомил полицията, която отцепила района, се посочва в информацията. 

Ужасът в Атина: Полицията идентифицира намерената в куфар жена

Първоначално властите съобщиха, че тялото е на млада жена на възраст между 17 и 25 години, чиято самоличност не е установена. По-късно днес жената е била идентифицирана чрез пръстови отпечатъци, предаде телевизия Скай. Установено е, че тя е 24-годишна и е от Буркина Фасо, а изчезването ѝ е било съобщено на 29 октомври в полицейското управление на атинския квартал „Кипсели“.

Тялото на жената е било поставено в чувал за отпадъци, а краката ѝ били вързани. При първоначалния оглед не са установени видими следи от наранявания, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. Според предварителната оценка на съдебния лекар смъртта е настъпила преди пет до седем дни. Очакват се резултатите от аутопсията, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Разследващите не изключват жената да е станала жертва на престъпление, включително чрез задушаване. Проверява се и версията за смърт, свързана с употреба на наркотици, след която тялото е било преместено.

Мъж призна, че е пренесъл тялото на изчезналата туристка в куфар в Атина

Полицията предполага, че куфарът е оставен на мястото през последното денонощие преди откриването му, тъй като сметосъбирането в района се извършва ежедневно. Разследващите събират записи от охранителни камери, за да установят кой е пренесъл тялото. Случаят се разследва от отдела за разследване на убийства на гръцката полиция.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Иван Лазаров    
убийство Атина
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