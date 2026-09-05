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„Зомбитата“ по улиците на България: Шокиращи кадри показват хора в неадекватно състояние след употреба на фентанил

Психиатри предупреждават за опасност от предозиране и смърт

Василена Василева Василена Василева

5 септември 2026, 10:31
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Х ора, изпаднали в тежко неадекватно състояние след употреба на фентанил - неподвижни, приведени напред и люшкащи се - т. нар. ефект „зомби“. Десислав Иванов от Ловеч започва да събира видеа на подобни случаи на едно място, за да покаже колко масово според него се превръща явлението в България. Сред заснетите има и деца.

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„Изглеждат плашещо, точно като зомбитата в американските улици“, казва Десислав, създател на страницата „Зомбитата по улиците на България“, пред NOVA.

Кадрите от София, Пловдив, Смолян, Пазарджик и Плевен са смразяващи. На тях се виждат хора, които изглеждат дълбоко неадекватни и трудно реагират на случващото се около тях. Подобно състояние може да бъде свързано с употребата на силни опиоиди, включително фентанил, но само по видео не може да се установи какво вещество е употребил даден човек.

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Десислав Иванов решава да създаде страницата, след като наркотикът стига до улицата пред неговия блок в Ловеч.

„Отивахме до магазина с 6-годишния ми син и видях, че се бяха събрали много хора около магазина. В този момент видях двама души, мъж и жена, които бяха видимо в нетрезво и неадекватно състояние. Хората се възмущаваха, синът ми гледаше и не разбираше защо изглеждат така“, разказва той.

„Най-много ме потресе видео, заснето от едно дете. То снимаше „зомби“ на един пазар, където минаваха много хора. Приведен надолу, а то се подиграваше с него. Това не би трябвало да се случва“, смята Десислав.

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Само преди месец у нас беше разбита лаборатория за производство на фентанил.

„Според мен фентанил има и не мисля, че е прекъсната връзката между дилърите, производителите и хората, които го използват. Смятам, че държавата трябва да обърне много сериозно внимание на този проблем“, уточнява той.

За това, че веществото продължава да стига до хората, сигнализират и лекари.

„Това е един от най-лесно за намиране наркотици, защото е без цвят, без мирис и е много евтин. 16-годишно дете дойде в психотично състояние, причинено от употреба на фентанил и го пренасочихме към детска психиатрия“, разказва специализантът по психиатрия към ЦПЗ-София Корай Акън.

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Когато срещнем човек в подобно състояние на улицата, реакцията ни може да се окаже решаваща. При съмнение за предозиране трябва незабавно да бъде подаден сигнал на 112. Важно е човекът да не бъде оставян сам, като същевременно се избягва пряк контакт с неизвестни вещества.

Какво представлява фентанилът

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който се използва в медицината като обезболяващо, включително при силна болка и при определени медицински процедури. Той е значително по-мощен от морфина и хероина, което означава, че дори малки количества могат да имат сериозен ефект върху организма.

Медицинският фентанил се използва при строго определени условия и под лекарски контрол. Проблемът с незаконно произведения фентанил е различен - концентрацията и съставът му могат да бъдат непредвидими, а веществото може да бъде смесвано и с други наркотици без знанието на употребяващия.

Фентанилът действа върху опиоидните рецептори в мозъка и нервната система. Той може да предизвика силна сънливост, отпадналост, обърканост и забавяне на реакциите. При предозиране най-голямата опасност е потискането на дишането, което може да доведе до загуба на съзнание и смърт.

Сред признаците на възможно опиоидно предозиране са човек, който не може да бъде събуден, много бавно или спряло дишане, посиняване на устните или ноктите и много малки зеници. При подобни симптоми трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

  • Защо фентанилът е толкова опасен

Особено опасен е незаконно произведеният фентанил, защото човек може да не знае, че веществото присъства в приетия наркотик. Малките разлики в количеството могат да имат голямо значение заради високата му потентност.

Именно това превръща фентанила в един от най-сериозните проблеми, свързани с опиоидите. Освен риска от остра интоксикация, повтарящата се употреба може да доведе до зависимост и тежки здравни последици.

Затова специалистите подчертават, че човек в безпомощно или необичайно състояние на улицата не бива да бъде възприеман просто като „надрусан“ или „пиян“. Зад подобна картина може да стои животозастрашаващо предозиране и необходимост от незабавна медицинска намеса.

„Искам да кажа на всички хора, които виждат нашата страница и видеото – да внимават най-вече в разговорите в семейството си, да обръщат повече внимание на въпроса с наркотичните вещества, за да избегнат случващото се с хората, които виждаме ежедневно по улиците вече в България“, споделя създателят на „Зомбитата по улиците на България“.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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