Полицията в Ню Йорк застреля мъж с нож, покатерил се по въжетата на Бруклинския мост

П олицията застреля мъж, размахващ нож, покатерил се по въжетата на Бруклинския мост в Ню Йорк. До ликвидирането му се стигнало, след като той отказал да изпълни разпореждането да хвърли оръжието, съобщиха властите, цитирани от "Асошиейтед прес".

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Мъжът казал на членовете на специализирания екип, който пристигнал да го свали, че иска от тях да го убият, както и че има бомба, съобщи на пресконференция Джералд Даулинг, говорител на екипа.

Полицаите използвали осигурителни колани, за да се привържат към моста, и разговаряли с мъжа в продължение на около час; казали му, че искат да му помогнат и да го отведат в безопасност, заяви Даулинг. Многократно го призовали да хвърли ножа.

В един момент мъжът започнал бързо да се спуска по едно от въжетата, но полицаите се били подредили в редица точно под същото въже, каза говорителят.

"Служителите започнали да отстъпват назад, но не можели да го направят със същата бързина, с която той слизал, а той ги приближавал", посочи Даулинг.

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Когато се приближил на около десетина метра от единия от полицаите, той протегнал ръка с нож, насочен към служител на реда. След това единият от полицаите, стоящи на пътното платно на моста, го прострелял с един изстрел, добави говорителят.

Служителите на реда свалили мъжа и започнали да му оказват първа помощ. Впоследствие е издъхнал в болницата.

Бодикамерите на полицаите са заснели инцидента. Служителите, участвали в операцията по спасяването на мъжа, са били специално обучени как да действат в подобни случаи.

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Самоличността на мъжа не се разкрива. Освен ножа полицаите са намерили у него фенерче.

В отговор на репортерски въпрос дали у него е имало взривно устройство, Даулинг заяви, че следствените действия все още не са приключили.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи в социалните мрежи, че полицията е реагирала на сигнал на 911 за мъж, "който изглежда се опитва да скочи от моста".

"Мъжът е държал нож и е заплашил полицаите. Впоследствие е тръгнал към тях и се е доближил до тях на близко разстояние. Тогава един от служителите на местопроизшествието е извадил личното си оръжие и е улучил мъжа с произведен от него изстрел", посочи Мамдани.

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Бруклинският мост, който е открит през 1883 г., е висящ мост, свързващ Манхатън и Бруклин. Висок е 84 метра. Засега не е ясно на каква височина са били мъжът и полицаите.

Стрелбата на една от най-прочутите забележителности в града затвори моста и блокира движението за известно време. Случаят се разигра и броени дни след като жена намушка на произволен принцип двама души на "Таймс Скуеър", убивайки единия от тях, преди да бъде застреляна от полицията, отбелязва "Асошиейтед прес".