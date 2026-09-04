Нова Зеландия отчете третата най-топла зима в историята

Нова Зеландия е преживяла третата най-топла зима в историята на измерванията със средна температура от 9,7°C – с 1,1°C над нормата за 1991–2020 г.

На 20 юни в Крайстчърч е измерен рекордно висок зимен максимум от 26°C, а валежите са били значително над нормалните в южните и западните части на Южния остров.

Засилването на явлението Ел Ниньо през втората половина на зимата е допринесло за по-сухо време на север и изток и по-влажни условия в западната и южната част на Южния остров.

Рекордно топла зима в САЩ

Нова Зеландия е регистрирала през 2026 г. третата най-топла зима в историята на климатичните измервания със средна температура за страната от 9,7 градуса по Целзий, предаде Синхуа.

Средната температура е била с 1,1 градуса по-висока от средната за периода 1991–2020 г., което превръща зимата на 2026 г. в третата най-топла, откакто през 1909 г. започват измерванията на температурата в седемте основни станции в страната.

Изключително топлият юни и относително топлата зима на целия Южен остров са били сред основните характеристики на сезона. В части от регионите Нортланд, Окланд и Уайкато, източната част на Бей ъф Пленти и Гисбърн на Северния остров температурите са били близки до средните.

Зимните валежи са били над или значително над нормалните в Саутланд, Отаго, южната и вътрешната част на Кентърбъри и западното крайбрежие на Южния остров. В голяма част от Северния остров валежите са били под нормалните.

Ще убие ли Ел Ниньо зимата в Северното полукълбо?

Най-високата температура през зимата е била 26 градуса по Целзий, измерена на 20 юни в Бромли, Крайстчърч, най-големия град на Южния остров. Това е втората най-висока зимна температура, регистрирана досега в Нова Зеландия. Най-ниската температура е била минус 13,5 градуса по Целзий, измерена на 12 юли при езерото Текапо.

Явлението Ел Ниньо в тропическата част на Тихия океан се е засилило значително през втората половина на зимата. Температурите на морската повърхност около Нова Зеландия са били предимно близки до или над средните, като през юли и август в голяма част от Южния остров и в Тасманово море са наблюдавани необичайно високи температури на морската повърхност.

Според учените Ел Ниньо обикновено води до по-силни и по-чести югозападни и северозападни ветрове, което допринася за по-сухи климатични условия в източните и северните части на двата острова и за по-влажно време в западната и южната част на Южния остров, пише още Синхуа.