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Андрей Гюров: България трябва да бъде предвидим партньор в Европа

Кандидатът за президент предупреждава за рисковете от поставянето под въпрос на общата европейска политика спрямо Русия

София-Никол Николова София-Никол Николова

4 септември 2026, 22:05
Андрей Гюров
Андрей Гюров   
Източник: БТА
  • Андрей Гюров определи като тревожна тезата на Румен Радев, че Европа трудно ще съществува дълго „срещу Русия“, и подчерта, че Москва сама е избрала конфронтацията с международното право чрез нахлуването в Украйна.
  • Той призова България да не поставя под въпрос общата санкционна политика на ЕС, особено на фона на хибридните атаки и нарушенията на сигурността в европейски държави.
  • Според Гюров България защитава националния си интерес най-добре като предвидим и последователен партньор в ЕС и НАТО, а не чрез „лавиране между позиции“.

Кандидатът за президент на България Андрей Гюров определи като тревожна тезата на Румен Радев, че Европа „трудно ще съществува дълго срещу Русия“. В публикация Гюров посочва, че на фона на съобщенията за хибридни атаки в Германия изборът на партньори и позиции има ключово значение за Европа.

„Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна“, посочва Гюров. По думите му санкциите срещу Русия не са самоцел, а средство европейските държави да покажат, че агресията има цена и да запазят единството си пред опити за натиск.

Според кандидата за президент всяко правителство трябва да защитава националния интерес, но когато държава от Европейския съюз и съюзник от НАТО отчита дронове над свои военни обекти, „не е моментът България да поставя под въпрос собствената си подкрепа за санкционната политика на ЕС“.

Гюров заявява още, че България е силна, когато е предвидим партньор, воден от принципи, а не когато „лавира между позиции“. Според него последователната подкрепа за общите европейски мерки, включително санкциите, изгражда доверие, което определя като важен актив и гаранция за националния интерес в условията на несигурност.

В публикацията си той обръща внимание и на мястото на България в Европейския съюз. По думите му страната не е „страничен или равноотдалечен наблюдател“, а е част от Обединена Европа вече 20 години, като българското общество е икономически и социално свързано с останалите европейски народи.

Гюров предупреждава, че действията, които подкопават общите европейски позиции от страна на българското правителство, представляват „удари срещу основите“, върху които се основават развитието и просперитетът на страната.

В края на публикацията кандидатът за президент отправя апел към българското общество да осъзнае историческия момент и да отстоява мястото на България сред държавите, които „градят единство и общо бъдеще в Европа“.

Редактор: София-Никол Николова
Андрей Гюров Румен Радев Външна политика Санкции срещу Русия Национален интерес ЕС и НАТО Война в Украйна Хибридни атаки Европейско единство Международно право
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