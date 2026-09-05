Взрив във военно поделение в Боливия, има жертви и ранени

Н ай-малко двама души са загинали и десетки са ранени след експлозия във военна казарма на около 30 км от боливийската столица Ла Пас, заяви министърът на отбраната Ернесто Жустиниано, цитиран от "Ройтерс".

Министерството му посочи в изявление, че 14 души остават в неизвестност.

Експлозията е станала в зона, използвана за съхранение на пиротехнически материали, съобщиха властите, но допълниха, че причината все още не е установена.

Четиринадесет от ранените са преместени в болници в Ла Пас, заяви представител на местните здравни служби.

Полицията съобщи, че над 50 души са ранени, предимно от счупени прозорци при експлозията.

Пожарникарите са предупредили, че на мястото остава източник на топлина, което повишава риска от вторични експлозии, и призова жителите да стоят на поне 150 метра разстояние.